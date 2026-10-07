Ceccaroni a Espresso Cadetto: «Empoli molto insidioso, il cambio di allenatore dà entusiasmo e nuove energie»

Pietro Ceccaroni mette in guardia il Palermo in vista della ripresa del campionato. Al Castellani i rosanero troveranno un Empoli reduce dal cambio di allenatore e, secondo il difensore, proprio l’arrivo di una nuova guida tecnica rappresenta un’insidia ulteriore.

Ospite di Espresso Cadetto, trasmissione YouTube di Tutti in the Box, Ceccaroni ha raccontato innanzitutto come il Palermo abbia sfruttato la lunga pausa.





«La sosta lunga è la prima volta che succede in B negli ultimi anni. Abbiamo approfittato di questa sosta lunga per lavorare molto, sia fisicamente che tatticamente, sulle idee che il mister sta portando avanti».

L’attenzione è adesso completamente rivolta alla trasferta di Empoli.

«Per quanto riguarda la partita di Empoli, come ho detto prima, in B non esistono partite facili, partite più facili da affrontare. Soprattutto in trasferta sarà una partita molto insidiosa».

Ceccaroni, intervistato nel corso di Espresso Cadetto, individua nel cambio di allenatore dei toscani un elemento al quale prestare particolare attenzione.

«Il cambio d’allenatore dà sempre entusiasmo e nuove energie alla squadra, quindi dovremo stare attenti e fare la nostra migliore partita, come la stiamo preparando in questa settimana».

Nessuna sottovalutazione, dunque. Il messaggio lanciato dal difensore rosanero a Espresso Cadetto è chiaro: per ripartire con il piede giusto dopo la lunga pausa servirà un Palermo al massimo delle proprie possibilità.