«Prevedo una partita molto dura per il Palermo a Catanzaro. Quando la prima in classifica gioca contro l’ultima, le insidie sono sempre dietro l’angolo. Il Catanzaro, dopo il cambio di allenatore, ha dato segni di vita e, anche se i rosanero stanno andando alla grande, prevedo per loro una partita molto difficile». Queste le considerazioni ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com di Davis Curiale, doppio ex della sfida in programma sabato tra Catanzaro e Palermo.

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Nel novembre del 2021 un suo gol regalò il successo ai calabresi contro i rosanero. Che ricordi ha di quella partita?

«Ho dei bei ricordi di quella partita. Fu la prima volta che segnai contro il Palermo e decisi di non esultare come segno di riconoscenza nei confronti dei rosanero. Il gol fu molto bello e ci permise di eliminare il Palermo dalla Coppa Italia».

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L’esperienza di Iemmello o la voglia di tornare al gol di Pohjanpalo. Quale fattore potrebbe incidere di più?

«Più del singolo, penso che possa contare molto il fattore ambientale. Dopo il cambio di guida tecnica, l’ambiente Catanzaro si è ricompattato e hanno capito la difficoltà del momento. Se dovesse essere confermato poi il divieto di trasferta per i tifosi del Palermo, per i rosanero sarebbe una grande perdita».

Lei si mise in luce con la Primavera del Palermo, ma non riuscì a fare il salto in prima squadra. Ha compreso il motivo di questa mancata promozione?

«Con la prima squadra del Palermo andai cinque volte in panchina tra campionato e coppe. Con l’infortunio di Amauri mi allenai stabilmente con la prima squadra e per me fu un onore lavorare con i grandi campioni che componevano quel gruppo. Il grande rammarico resta il mancato esordio. Purtroppo questo fu dovuto ai cattivi rapporti tra i miei procuratori e la dirigenza, aspetto che non permise a me e ad altri ragazzi della Primavera di esordire».

Cosa significa essere il capitano della Nazionale di Calcio Siciliana?

«È il massimo per me, un qualcosa che ho sempre sognato da bambino. Ho sempre immaginato come sarebbe stato avere una Nazionale che rappresentasse la Sicilia. Questo adesso è divenuto realtà grazie al grande lavoro fatto dalla società e speriamo di dare un grande futuro a una terra che merita di avere una Nazionale indipendente riconosciuta anche nel campo delle competizioni FIFA».

Lei ha vissuto per tanto tempo a Campobello di Mazara. Cosa ha provato quando ha saputo che un latitante come Matteo Messina Denaro viveva in libertà nella sua stessa terra?

«È stata una cosa strana da vivere, quasi come se fosse la trama di un film. Mi ha fatto senso questa cosa, anche se penso di non averlo mai incrociato. Dispiace che troppo spesso, per via di questo aspetto, Campobello venga dipinto in maniera non corretta. Viene etichettato come un paese mafioso, senza pensare a tutte le persone che ogni mattina si svegliano presto per andare a lavorare con onestà e a tutti gli aspetti belli e positivi che può annoverare».

La cosa più bella e quella più brutta che le sono capitate nella sua carriera?

«La più brutta è stata il mancato ripescaggio in B con il Catania. Ci fu un colpo di Stato, la politica entrò nel calcio e vennero bloccati i ripescaggi, con il torneo cadetto che passò clamorosamente da ventidue a diciannove squadre. Un mancato ripescaggio che danneggiò la piazza di Catania e anche me da un punto di vista contrattuale. A questo episodio aggiungo anche la retrocessione in C con il Trapani. I ricordi belli sono legati ai campionati vinti e ai tanti gol segnati».

C’è uno scherzo o un episodio particolare che ricorda nei tanti spogliatoi vissuti?

«Quando giocavo a Cittadella condividevo lo spogliatoio con Gorini, l’attuale allenatore del Treviso. Lui era un tipo molto permaloso e, se riceveva uno scherzo, lo ricambiava poi in maniera anche molto pesante. In un’occasione ricordo che raccolse i suoi escrementi in un cartone per poi posizionarli nella macchina di un nostro compagno per vendicarsi di uno scherzo subito. Vi lascio solo immaginare lo scenario che si presentò a fine allenamento in quell’occasione al comune compagno di squadra».