Vicenza, colpo al Castellani: Rauti e Pellizzari stendono l’Empoli. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
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Il Vicenza conquista tre punti pesantissimi nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie B, imponendosi per 2-0 sul campo dell’Empoli. Al Castellani decidono le reti di Rauti nel primo tempo e Pellizzari nella ripresa, in una partita condizionata anche dall’espulsione di Curto, che lascia i padroni di casa in inferiorità numerica per buona parte della seconda frazione.

Come racconta Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, la formazione allenata da Fabio Gallo si dimostra organizzata e concreta, mentre l’Empoli di Matteo Andreoletti incassa un’altra sconfitta e vede complicarsi ulteriormente il proprio cammino in campionato.


Empoli-Vicenza 0-2: Rauti sblocca la partita al 19′

L’Empoli si presenta alla sfida con due novità rispetto al pareggio ottenuto sul campo dell’Ascoli. Andreoletti sceglie Degli Innocenti al posto dell’infortunato Yepes, preferendolo a Deli, mentre Bandinelli vince il ballottaggio con Biondini.

In attacco vengono confermati Ceesay e Popov, con Shpendi inizialmente in panchina.

Il Vicenza parte con determinazione e trova il vantaggio al 19′ grazie a una situazione da calcio piazzato.

Corazza batte una punizione, Papetti serve il pallone nel cuore dell’area e Rauti si fa trovare pronto per battere Seghetti.

Una rete che premia l’organizzazione della formazione biancorossa e costringe l’Empoli a inseguire.

Come evidenzia Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, la reazione dei toscani arriva quasi immediatamente: Ceesay prova a sorprendere Gagno con una conclusione a giro che sfiora il palo, andando vicino al pareggio.

Il primo tempo si chiude però con il Vicenza avanti di una rete.

Curto espulso al 55′: l’Empoli resta in dieci

Nella ripresa Andreoletti prova a cambiare l’inerzia della partita inserendo Shpendi al posto di Ceesay, ma al 10′ arriva l’episodio che complica definitivamente i piani dell’Empoli.

Curto batte rapidamente un calcio di punizione, perde il pallone a favore di Morra e successivamente atterra lo stesso attaccante biancorosso.

L’arbitro Allegretta giudica l’intervento come un fallo che interrompe una chiara occasione da rete ed estrae il cartellino rosso diretto.

Per il difensore dell’Empoli si tratta della seconda espulsione stagionale.

Secondo la ricostruzione di Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, l’errore di Curto rappresenta uno snodo decisivo della gara, perché costringe i padroni di casa a cercare la rimonta in inferiorità numerica.

Il VAR cancella il pareggio di Cauz, Pellizzari chiude i conti

Nonostante l’uomo in meno, l’Empoli prova a rimanere in partita.

Al 18′ della ripresa Cauz trova la rete che potrebbe riportare il risultato sull’1-1, ma l’intervento del VAR porta all’annullamento del gol.

Una decisione che spegne le speranze di rimonta della formazione toscana.

Nel finale il Vicenza sfrutta gli spazi e trova la rete del definitivo 2-0.

All’84’ è Pellizzari a firmare il raddoppio, chiudendo una partita che consente ai biancorossi di conquistare un successo importante lontano dalle mura amiche.

Vicenza, Gallo ritrova il successo. Empoli in difficoltà

La vittoria del Castellani premia la prestazione del Vicenza, capace di gestire i momenti della partita e colpire con Rauti e Pellizzari.

Tra i protagonisti spiccano proprio i due marcatori, entrambi premiati con un 7 nelle pagelle, insieme a un reparto difensivo che riesce a mantenere la porta inviolata.

Per l’Empoli, invece, il momento resta complicato.

Andreoletti non riesce ancora a trovare la prima vittoria sulla panchina azzurra e deve fare i conti con un’altra gara segnata da un episodio negativo.

Come sottolinea Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, il successo esterno del Vicenza inguaia ulteriormente l’Empoli, chiamato adesso a reagire per invertire una tendenza preoccupante.

Empoli-Vicenza 0-2, il tabellino completo

EMPOLI (3-5-2): Seghetti 6; Magnino 6 (38′ st Egan sv), Curto 5, Cauz 6; Zedadka 5,5, Bandinelli 6 (25′ st Distefano 6), Degli Innocenti 5,5 (25′ st Deli 6), Saporiti 6 (26′ st Belardinelli 6), Corrado 6; Ceesay 6 (6′ st Shpendi 6,5), Popov 6.

A disposizione: Perisan, Filippis, Romagnoli, Indragoli, Bembnista, Biondini.

Allenatore: Matteo Andreoletti 6.

VICENZA (3-4-1-2): Gagno 6,5; Papetti 6,5, Brighenti 6,5, Marchizza 6,5 (32′ st Sandon sv); Caferri 6, Pellizzari 7, Bellemo 6, Corazza 6,5; Valoti 6 (38′ st Zonta sv); Rauti 7 (29′ st Merkaj 6), Morra 6,5 (29′ st Alessio 6).

A disposizione: Bagherina, Carraro, Leverbe, Moncini, Vescovi, Costa, Talarico, Pietrello.

Allenatore: Fabio Gallo 7.

Arbitro: Allegretta di Molfetta 5,5.

Assistenti: Scarpa e Djurdjevic.

Quarto ufficiale: Galipò.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Volpi.

Marcatori: 19′ pt Rauti (V), 39′ st Pellizzari (V).

Ammoniti: 21′ st Marchizza (V), 29′ st Deli (E), 35′ st Caferri (V).

Espulso: 10′ st Curto (E), per aver interrotto una chiara occasione da gol.

Spettatori: 5.496.

Incasso: 44.576,13 euro.

Calci d’angolo: 4-4.

Recupero: 1′ pt, 4′ st.

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