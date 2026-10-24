Corriere dello Sport: “Si ferma Palumbo. A destra c’è Cassandro, le probabili formazioni di Palermo-Carrarese”
Il Palermo si prepara a tornare in campo davanti al proprio pubblico. Domani, domenica 25 ottobre, alle ore 15, i rosanero affronteranno la Carrarese allo stadio Renzo Barbera, in una sfida che vedrà Filippo Inzaghi apportare alcune modifiche all’undici iniziale. Le principali novità riguardano la difesa e la trequarti, dove le condizioni fisiche di alcuni giocatori stanno influenzando le scelte dell’allenatore.
Corriere dello Sport: “Palermo, prove di formazione verso la Carrarese: Magnani e Cassandro favoriti. Palumbo a rischio”
Secondo le probabili formazioni pubblicate dal Corriere dello Sport, il Palermo dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Perin tra i pali. In difesa spazio a Cassandro sulla destra, Magnani e Ceccaroni al centro e Augello sulla sinistra. In mezzo al campo confermata la coppia composta da Segre e Ranocchia.
Come evidenzia il Corriere dello Sport, sulla trequarti dovrebbe trovare spazio Hernani, favorito anche a causa delle condizioni di Palumbo, che va verso il forfait. Il brasiliano agirà alle spalle di Pohjanpalo, con Vavassori e Johnsen sulle corsie offensive.
In difesa, invece, Mattia Bani dovrebbe partire dalla panchina, lasciando il posto a Magnani. Cassandro appare inoltre favorito su Pierozzi, tornato a disposizione dopo il problema alla spalla. Tra gli indisponibili figurano Joronen, Strefezza, Barba e Palumbo.
Sul fronte opposto, il Corriere dello Sport indica una Carrarese orientata a confermare la formazione utilizzata contro il Modena. Il modulo sarà il 3-5-2, con Pizzignacco in porta, Ruggeri, Oliana e Reale in difesa, Belloni e Rouhi sulle fasce, Parlanti, Braunöder e Schiavi a centrocampo. In attacco spazio alla coppia Rubino-Abiuso.
La formazione toscana dovrà inoltre fare a meno di Guido Pagliuca in panchina: al suo posto ci sarà Carbone. Restano indisponibili Dagba e Bonfanti.
Di seguito le probabili formazioni del Corriere dello Sport per Palermo-Carrarese.
PALERMO (4-2-3-1)
Perin; Cassandro, Magnani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo.
Allenatore: Filippo Inzaghi.
A disposizione: Fortin, Nespola, Pierozzi, Peda, Bani, Bozzolan, Gomes, Estevez, Mazzitelli, Gyasi, Gabrielloni.
Indisponibili: Joronen, Strefezza, Barba, Palumbo.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: nessuno.
CARRARESE (3-5-2)
Pizzignacco; Ruggeri, Oliana, Reale; Belloni, Parlanti, Braunöder, Schiavi, Rouhi; Rubino, Abiuso.
Allenatore: Guido Pagliuca (in panchina Carbone).
A disposizione: Garofani, Guercio, Cudrig, Romani, Topalovic, Cissé, Pinelli, Parlanti, Vujevic, Esteves, Finotto, Marconi.
Indisponibili: Dagba, Bonfanti.
Squalificati: nessuno tra i calciatori.
Diffidati: nessuno.
Arbitro e diretta TV
Partita: Palermo-Carrarese
Data: domenica 25 ottobre 2026
Orario: 15.00
Stadio: Renzo Barbera, Palermo
Diretta TV: DAZN
Arbitro: Mattia Drigo di Portogruaro
Assistenti: Meli e Chiavaroli
Quarto ufficiale: Perri
VAR: Marini
AVAR: Ghersini