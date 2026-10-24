Corriere dello Sport: “Si ferma Palumbo. A destra c’è Cassandro, le probabili formazioni di Palermo-Carrarese”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
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Il Palermo si prepara a tornare in campo davanti al proprio pubblico. Domani, domenica 25 ottobre, alle ore 15, i rosanero affronteranno la Carrarese allo stadio Renzo Barbera, in una sfida che vedrà Filippo Inzaghi apportare alcune modifiche all’undici iniziale. Le principali novità riguardano la difesa e la trequarti, dove le condizioni fisiche di alcuni giocatori stanno influenzando le scelte dell’allenatore.

Corriere dello Sport: “Palermo, prove di formazione verso la Carrarese: Magnani e Cassandro favoriti. Palumbo a rischio”


Secondo le probabili formazioni pubblicate dal Corriere dello Sport, il Palermo dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Perin tra i pali. In difesa spazio a Cassandro sulla destra, Magnani e Ceccaroni al centro e Augello sulla sinistra. In mezzo al campo confermata la coppia composta da Segre e Ranocchia.

Come evidenzia il Corriere dello Sport, sulla trequarti dovrebbe trovare spazio Hernani, favorito anche a causa delle condizioni di Palumbo, che va verso il forfait. Il brasiliano agirà alle spalle di Pohjanpalo, con Vavassori e Johnsen sulle corsie offensive.

In difesa, invece, Mattia Bani dovrebbe partire dalla panchina, lasciando il posto a Magnani. Cassandro appare inoltre favorito su Pierozzi, tornato a disposizione dopo il problema alla spalla. Tra gli indisponibili figurano Joronen, Strefezza, Barba e Palumbo.

Sul fronte opposto, il Corriere dello Sport indica una Carrarese orientata a confermare la formazione utilizzata contro il Modena. Il modulo sarà il 3-5-2, con Pizzignacco in porta, Ruggeri, Oliana e Reale in difesa, Belloni e Rouhi sulle fasce, Parlanti, Braunöder e Schiavi a centrocampo. In attacco spazio alla coppia Rubino-Abiuso.

La formazione toscana dovrà inoltre fare a meno di Guido Pagliuca in panchina: al suo posto ci sarà Carbone. Restano indisponibili Dagba e Bonfanti.

Di seguito le probabili formazioni del Corriere dello Sport per Palermo-Carrarese.

PALERMO (4-2-3-1)

Perin; Cassandro, Magnani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

A disposizione: Fortin, Nespola, Pierozzi, Peda, Bani, Bozzolan, Gomes, Estevez, Mazzitelli, Gyasi, Gabrielloni.

Indisponibili: Joronen, Strefezza, Barba, Palumbo.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

CARRARESE (3-5-2)

Pizzignacco; Ruggeri, Oliana, Reale; Belloni, Parlanti, Braunöder, Schiavi, Rouhi; Rubino, Abiuso.

Allenatore: Guido Pagliuca (in panchina Carbone).

A disposizione: Garofani, Guercio, Cudrig, Romani, Topalovic, Cissé, Pinelli, Parlanti, Vujevic, Esteves, Finotto, Marconi.

Indisponibili: Dagba, Bonfanti.

Squalificati: nessuno tra i calciatori.

Diffidati: nessuno.

Arbitro e diretta TV

Partita: Palermo-Carrarese

Data: domenica 25 ottobre 2026

Orario: 15.00

Stadio: Renzo Barbera, Palermo

Diretta TV: DAZN

Arbitro: Mattia Drigo di Portogruaro

Assistenti: Meli e Chiavaroli

Quarto ufficiale: Perri

VAR: Marini

AVAR: Ghersini

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