Corriere dello Sport: “Terremoto a Palermo, nessun rischio per il Barbera: Palermo-Carrarese verso il regolare svolgimento”

Le scosse di terremoto registrate nel Mar Tirreno, al largo delle coste siciliane, hanno destato preoccupazione anche a Palermo, dove il movimento tellurico è stato avvertito distintamente in diverse zone della città. Una situazione che ha inevitabilmente sollevato interrogativi anche sulla partita tra Palermo e Carrarese, in programma domani al Renzo Barbera.

Come riportato dal Corriere dello Sport, nella giornata di ieri sono state registrate numerose scosse, ma al momento non risultano danni strutturali o rischi per lo stadio e gli impianti sportivi della zona. La situazione continua a essere monitorata con attenzione, anche se dalle prime valutazioni sarebbero state escluse criticità per la sicurezza degli spazi pubblici.





Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, dunque, non emergono al momento elementi che possano compromettere il regolare svolgimento della sfida contro la Carrarese, appuntamento particolarmente atteso dai tifosi rosanero dopo oltre un mese dall’ultima partita casalinga.

Nel frattempo, cresce l’attesa per il ritorno della squadra di Filippo Inzaghi al Barbera. Come ricorda il Corriere dello Sport, la partita contro la formazione toscana è la prima delle due gare casalinghe comprese nell’“Anniversary Pack”, il pacchetto promosso dalla società che include anche l’incontro contro il Vicenza del prossimo 1° novembre, giorno del 126° anniversario del club.

L’attenzione dei sostenitori è però rivolta anche alla trasferta di Pisa, in programma mercoledì 28 ottobre. Sono infatti disponibili i biglietti per il settore ospiti, ma con precise limitazioni stabilite dalle autorità competenti.

Il Corriere dello Sport sottolinea che, per i residenti nella provincia di Palermo, l’acquisto dei tagliandi è consentito esclusivamente nel settore ospiti, che dispone di 1.100 posti, ed è riservato ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione del club rosanero.

Tra il ritorno al Barbera e la successiva trasferta di Pisa, il Palermo si prepara dunque a due appuntamenti ravvicinati, mentre resta alta l’attenzione sulla situazione sismica registrata nelle ultime ore.