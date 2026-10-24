Corriere dello Sport: “Palermo, prove di formazione verso la Carrarese: Magnani e Cassandro favoriti. Palumbo a rischio”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
palermo sampdoria 3-1 (76) palumbo

Il Palermo prosegue la preparazione in vista della sfida di domani contro la Carrarese. Filippo Inzaghi sta valutando le ultime scelte di formazione, con alcune novità emerse durante l’allenamento mattutino svolto ieri al Palermo CFA di Torretta. Le principali indicazioni riguardano la difesa, mentre resta da monitorare la situazione di Palumbo.

Come riporta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Mattia Bani è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo l’intervento chirurgico alla mano destra. Il capitano rosanero ha lavorato indossando un tutore protettivo, ma non è stato schierato tra i titolari durante la partitella a campo ridotto, nella quale Inzaghi ha effettuato le prove di formazione.


Al suo posto, accanto a Ceccaroni, è stato impiegato Magnani, che appare dunque favorito per una maglia dal primo minuto contro la Carrarese. Secondo quanto riferisce Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, un’altra indicazione significativa riguarda la corsia destra della difesa, dove è stato provato Cassandro.

Il difensore sembra attualmente in vantaggio su Pierozzi, tornato a disposizione dopo il trauma contusivo alla spalla rimediato la scorsa settimana. Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il recupero di Pierozzi offre comunque un’ulteriore alternativa a Inzaghi, che dovrà decidere se puntare subito sull’esterno rientrato dall’infortunio oppure confermare Cassandro.

Resta invece in dubbio la disponibilità di Palumbo. Il trequartista, alle prese con un possibile fastidio muscolare, non ha preso parte neppure ieri all’allenamento con il resto della squadra. La sua presenza tra i convocabili per la partita contro la Carrarese appare quindi fortemente incerta.

Stando alle indicazioni raccolte da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Inzaghi potrebbe dunque presentare alcune novità nell’undici iniziale, soprattutto nel reparto arretrato. Le condizioni di Bani e Palumbo restano da valutare, mentre Magnani e Cassandro sembrano aver guadagnato terreno nelle ultime prove tattiche.

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