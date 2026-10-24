Corriere dello Sport: “Palermo-Carrarese, Barbera verso il tutto esaurito: oltre 30mila tifosi, nel mirino il record stagionale”

Il Palermo si prepara a ritrovare il calore del Renzo Barbera in una cornice di pubblico che si annuncia straordinaria. Per la sfida di domani pomeriggio contro la Carrarese, lo stadio rosanero viaggia spedito verso il tutto esaurito. La Curva Nord è già sold-out, mentre anche la Curva Sud si avvicina al completamento dei posti disponibili. Restano soltanto gli ultimi biglietti e la società ha invitato i tifosi ad affrettarsi per non perdere l’appuntamento.

Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il superamento della soglia dei 30mila spettatori è ormai una certezza, mentre resta concreta la possibilità di stabilire un nuovo primato stagionale. Il record attuale è rappresentato dalle 33.196 presenze registrate contro la Sampdoria, un dato che potrebbe essere superato proprio in occasione della partita contro la formazione toscana.





Il Corriere dello Sport, nell’articolo firmato da Antonio La Rosa, sottolinea come il Barbera abbia già superato quota 30mila spettatori in questa stagione contro il Lecce in Coppa Italia e, in campionato, nelle sfide con Juve Stabia e Sampdoria. Numeri che confermano il forte legame tra la squadra e una tifoseria ulteriormente entusiasmata dal primato solitario in classifica.

L’attesa è alimentata anche dalla lunga assenza dei rosanero dal proprio stadio. Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, sono trascorsi 36 giorni dall’ultima partita casalinga, disputata il 19 settembre contro il Padova. La sosta del campionato e le successive trasferte di Empoli e Mantova hanno prolungato il periodo lontano dal Barbera, aumentando il desiderio dei sostenitori di tornare sugli spalti.

Le due vittorie consecutive ottenute lontano dalla Sicilia hanno contribuito ad accrescere ulteriormente l’entusiasmo. La squadra di Filippo Inzaghi si presenterà davanti al proprio pubblico da capolista solitaria, con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e sfruttare ancora una volta la spinta dello stadio.

Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il bagno di folla previsto contro la Carrarese rappresenta la testimonianza più evidente del clima che si respira in città. Il Barbera, diventato un autentico fortino sotto la gestione Inzaghi, è pronto a riempirsi nuovamente per accompagnare il Palermo nella sua corsa ai vertici della Serie B.