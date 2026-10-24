Serie B, l’8ª giornata entra nel vivo. Oggi sette partite, domani i rosanero: programma e classifica aggiornata

L’ottava giornata del campionato di Serie B 2026/27 entra nel vivo dopo il successo esterno del Vicenza nell’anticipo del venerdì. La formazione biancorossa ha superato per 2-0 l’Empoli al Castellani, conquistando tre punti preziosi e risalendo in classifica.

Il programma prosegue oggi, sabato 24 ottobre, con sette incontri, mentre domenica 25 ottobre toccherà alla capolista Palermo, impegnata al Renzo Barbera contro la Carrarese. A chiudere il turno sarà la sfida tra Hellas Verona e Pisa.





Vicenza, colpo a Empoli: decidono Rauti e Pellizzari

L’ottava giornata si è aperta con la vittoria del Vicenza sul campo dell’Empoli. La squadra allenata da Fabio Gallo si è imposta per 2-0 grazie alle reti di Rauti e Pellizzari, approfittando anche dell’espulsione di Curto nella ripresa.

Con questo successo il Vicenza sale a 9 punti in otto partite, agganciando la Virtus Entella e portandosi momentaneamente all’undicesimo posto.

Situazione più complicata per l’Empoli, fermo a quota 7 dopo otto giornate. La formazione di Matteo Andreoletti non riesce a invertire la tendenza e incassa un’altra sconfitta davanti al proprio pubblico.

Serie B, oggi sette partite: il Mantova prova ad avvicinare il Palermo

Il sabato di Serie B propone sette confronti importanti per gli equilibri della classifica.

Alle 15 il Mantova, secondo con 14 punti, sarà ospite della Virtus Entella. La formazione lombarda proverà ad accorciare momentaneamente le distanze dal Palermo, distante cinque lunghezze.

Impegno importante anche per il Modena, che condivide quota 13 punti con il Pisa e ospiterà il Cesena.

L’Avellino affronterà il Padova, mentre la Cremonese cercherà punti preziosi contro la Juve Stabia.

Grande attenzione anche alla trasferta della Sampdoria sul campo del Südtirol. I blucerchiati, ultimi con appena quattro punti, sono chiamati a reagire per risalire la classifica.

Alle 17:15 il Catanzaro ospiterà l’Ascoli, mentre alle 19:30 sarà la volta di Arezzo-Benevento.

Palermo-Carrarese, domenica i rosanero difendono il primato

Il Palermo di Filippo Inzaghi scenderà in campo domenica 25 ottobre alle ore 15 contro la Carrarese allo stadio Renzo Barbera.

I rosanero guidano la classifica con 19 punti in sette giornate, frutto di sei vittorie e un pareggio. Ancora imbattuta, la formazione siciliana vanta anche il miglior attacco del campionato con 16 reti realizzate.

La Carrarese occupa invece il quattordicesimo posto con 7 punti, conquistati attraverso due vittorie, un pareggio e quattro sconfitte.

Il Palermo conoscerà già i risultati delle principali inseguitrici prima di scendere in campo e potrà provare a consolidare ulteriormente il proprio vantaggio.

La sfida del Barbera rappresenta dunque un’occasione importante per dare continuità al percorso della squadra di Inzaghi.

Verona-Pisa chiude l’ottava giornata

L’ultimo incontro del turno sarà quello tra Hellas Verona e Pisa, in programma domenica alle 17:15.

La formazione toscana arriva all’appuntamento con 13 punti, gli stessi del Modena, mentre il Verona occupa la dodicesima posizione con 8 punti.

Per il Pisa sarà un confronto importante per rimanere nelle prime posizioni della classifica, mentre i gialloblù cercheranno di sfruttare il fattore campo per migliorare il proprio rendimento.

Serie B, risultati e programma completo dell’8ª giornata

Venerdì 23 ottobre

Empoli-L.R. Vicenza 0-2

Sabato 24 ottobre

Avellino-Padova, ore 15:00

Cremonese-Juve Stabia, ore 15:00

Modena-Cesena, ore 15:00

Südtirol-Sampdoria, ore 15:00

Virtus Entella-Mantova, ore 15:00

Catanzaro-Ascoli, ore 17:15

Arezzo-Benevento, ore 19:30

Domenica 25 ottobre

Palermo-Carrarese, ore 15:00

Hellas Verona-Pisa, ore 17:15

Serie B, la classifica aggiornata dopo Empoli-Vicenza

Pos. Squadra Pt G 1 Palermo 19 7 2 Mantova 14 7 3 Pisa 13 7 4 Modena 13 7 5 Südtirol 12 7 6 Ascoli 12 7 7 Avellino 11 7 8 Benevento 11 7 9 Arezzo 10 7 10 Virtus Entella 9 7 11 L.R. Vicenza 9 8 12 Hellas Verona 8 7 13 Cesena 8 7 14 Carrarese 7 7 15 Padova 7 7 16 Empoli 7 8 17 Cremonese 6 7 18 Juve Stabia* 5 7 19 Catanzaro 4 7 20 Sampdoria 4 7

Juve Stabia penalizzata di 4 punti.

Palermo davanti a tutti: la classifica può cambiare già oggi

La situazione nelle prime posizioni resta particolarmente interessante.

Il Palermo conserva cinque punti di vantaggio sul Mantova e sei su Pisa e Modena, ma le inseguitrici avranno la possibilità di scendere in campo prima della capolista.

Il Mantova potrebbe portarsi momentaneamente a due lunghezze dai rosanero, mentre il Modena ha l’occasione di raggiungere quota 16.

Nelle zone basse, invece, riflettori puntati soprattutto su Sampdoria, Catanzaro e Cremonese, tutte alla ricerca di punti fondamentali.

L’ottava giornata si presenta quindi come un passaggio importante per gli equilibri della Serie B, con il Palermo intenzionato a difendere il primo posto e le rivali pronte ad approfittare di ogni occasione per ridurre il distacco.