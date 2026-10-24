La Nazione: “Carrarese, Pagliuca: «Palermo tra le squadre più forti del campionato. Serviranno umiltà e carattere»”

La Carrarese si prepara alla trasferta di Palermo, dove affronterà i rosanero di Filippo Inzaghi allo stadio Renzo Barbera. Alla vigilia della partenza per la Sicilia, il tecnico Guido Pagliuca è intervenuto in conferenza stampa, soffermandosi sulle difficoltà della sfida, sulla gestione dei prossimi impegni e sulle condizioni della rosa. Come riportato da Gianluca Bondielli su La Nazione, l’allenatore ha chiesto ai suoi giocatori entusiasmo, umiltà e determinazione per affrontare una delle formazioni più attrezzate della Serie B.

Mister, come ha intenzione di gestire queste tre gare in otto giorni?





«Valutando di partita in partita. Ognuna per noi è importante per il percorso. Affrontiamo tutte squadre contro le quali la competizione deve essere alta. Pensiamo a una partita per volta, consapevoli che ciascuna è determinante. In questa settimana ci saranno tanti punti in palio e dovremo essere bravi a prenderne il più possibile».

Come dovrete approcciarvi al Palermo?

«È una delle squadre, se non la più forte, del campionato. La Carrarese la dovrà affrontare con grande umiltà, ma anche con il piacere di giocare questo tipo di sfide, perché qui ci sono tanti ragazzi che hanno qualità e che sognavano queste partite. Dobbiamo farci trovare pronti sotto l’aspetto dell’agonismo e del carattere, perché è importante presentarsi con il piglio giusto, con il “morso” e con il carattere. Lottare su ogni pallone».

Parole che, come emerge dalla conferenza riportata da Gianluca Bondielli su La Nazione, confermano il rispetto di Pagliuca per il Palermo, senza però rinunciare all’ambizione di disputare una partita competitiva.

Cosa chiederà ai suoi ragazzi?

«Di giocare con entusiasmo, con il piacere di farsi dare la palla e andare a contrasto. Dovremo reggere i duelli sia a livello collettivo sia individuale. Dovremo cercare di competere contro giocatori forti e in un ambiente bellissimo attraverso i gesti semplici, come il controllo e il passaggio, che ci portano il ritmo».

Com’è la situazione degli indisponibili?

«La gara di Modena ha lasciato qualche residuo. Oltre alle defezioni di Vujevic, Dagba e Bonfanti, che non recuperiamo, potrebbero aggiungersene altre. Dobbiamo capire quanti ne recuperiamo al cento per cento, perché dovremo mettere in campo i giocatori che fisicamente hanno l’energia e sono pronti a reggere l’urto. Insieme allo staff medico faremo il punto definitivo della situazione».

Un altro tema affrontato riguarda l’assenza dell’allenatore dalla panchina del Barbera. Come riferisce Gianluca Bondielli su La Nazione, Pagliuca e il suo collaboratore Loureiro sono entrambi squalificati e la guida della squadra durante la partita sarà affidata a Riccardo Carbone.

Chi sostituirà lei e Loureiro, entrambi squalificati, in panchina?

«Sono davvero rammaricato di non poter essere in panchina con questo gruppo fantastico che sta dando l’anima. Volevo dargli anche l’uno per cento in più stando con loro e mi spiace non esserci. Al mio posto andrà Riccardo Carbone assieme al nostro preparatore dei portieri, che cercheranno di dare una mano, ma sono convinto che i giocatori in campo si aiuteranno l’uno con l’altro, perché uno degli obiettivi di prestazione che ci siamo detti è proprio la comunicazione positiva che dovranno avere tra di loro».

La squadra è in grado di reggere tre gare consecutive e come vede le seconde linee?

«Dal punto di vista atletico siamo preparati, perché abbiamo uno staff di preparatori veramente bravo. Abbiamo fatto, soprattutto nelle prime settimane, tanti allenamenti intensi e la squadra ha avuto una capacità di recupero importante. È una squadra allenata e anche la giovane età aiuta. Nel nostro gruppo non esistono titolari o riserve. Ci sono giocatori che hanno un po’ più di partite addosso, ma sono contentissimo di tutti i ragazzi che sono entrati e di coloro che non lo hanno ancora fatto, ma che negli allenamenti mi stanno dando grandi risposte».

Dalle dichiarazioni raccolte da Gianluca Bondielli per La Nazione emerge dunque la volontà della Carrarese di affrontare il Palermo senza timori, pur riconoscendo la forza dell’avversario. Pagliuca chiede alla sua squadra di mantenere intensità e concentrazione, affidandosi alla compattezza del gruppo anche in assenza della guida tecnica a bordo campo.