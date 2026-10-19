Pisa, rivoluzione societaria: Damien Comolli è il nuovo presidente e amministratore delegato. Si chiude l’era Corrado

Svolta ai vertici del Pisa Sporting Club. La società nerazzurra ha ufficializzato la nomina di Damien Comolli come nuovo presidente e amministratore delegato. Il dirigente entrerà anche nel Consiglio di Amministrazione del club, assumendo un ruolo centrale nella nuova fase di sviluppo della società toscana.

L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato ufficiale pubblicato dal Pisa nella giornata di lunedì 19 ottobre. Contestualmente si conclude il percorso di Giuseppe e Giovanni Corrado, protagonisti degli ultimi dieci anni di storia del club.





Knaster: «Una nuova fase di crescita e sviluppo»

A spiegare le ragioni della scelta è stato Alexander Knaster, azionista di maggioranza del Pisa, che ha sottolineato i progressi compiuti dalla società negli ultimi anni e la volontà di avviare una nuova fase.

«Dopo diverse stagioni durante le quali abbiamo assistito a significativi miglioramenti in tutte le aree del Club, ritengo che sia arrivato il momento per il Pisa SC di entrare in una nuova fase di crescita e sviluppo. Sono convinto che questo possa avvenire sotto la guida di Damien, che porta con sé una grande esperienza e una profonda conoscenza del calcio, sia dentro che fuori dal campo. Damien entra a far parte del Pisa SC con un contratto iniziale di tre anni».

Il nuovo presidente e amministratore delegato ha dunque sottoscritto un contratto iniziale di tre anni.

Knaster ha poi rivolto un ringraziamento a Giuseppe e Giovanni Corrado per il lavoro svolto:

«Vorrei cogliere questa occasione per ringraziare Giuseppe Corrado e Giovanni Corrado, che hanno dato tantissimo al Club e sono stati il cuore e l’anima del Pisa SC negli ultimi dieci anni. Il loro contributo è profondamente apprezzato dal Club, dai suoi dipendenti, dai giocatori e dai tifosi. Personalmente, sono loro molto grato per tutto ciò che hanno fatto, e resteremo sempre amici».

Giuseppe e Giovanni Corrado salutano il Pisa dopo dieci anni

Il cambio ai vertici segna la conclusione di un lungo percorso societario. Giuseppe e Giovanni Corrado hanno affidato al comunicato ufficiale il loro messaggio di saluto.

«Dieci anni rappresentano un’era. Il Pisa Sporting Club rimarrà sempre una parte fondamentale delle nostre vite. Desideriamo quindi ringraziare tutti i collaboratori e la gente di Pisa per la disponibilità dimostrata e per l’affetto che ci hanno riservato. Un ringraziamento speciale ad Alex Knaster per il sostegno e l’amicizia dimostrati dopo la fase iniziale del progetto, avviata insieme a Enzo Ricci».

I due dirigenti hanno poi concluso con un augurio alla società:

«Auguriamo al Pisa di proseguire con successo lo straordinario percorso di crescita intrapreso nel corso di questi dieci anni».

Comolli: «Pisa ha un potenziale di crescita importante»

Nel comunicato sono arrivate anche le prime dichiarazioni di Damien Comolli da nuovo presidente e amministratore delegato.

«Sono molto felice di entrare a far parte del Pisa SC come Presidente e Amministratore Delegato. Sotto la proprietà di Alexander Knaster, il Club ha compiuto progressi davvero significativi. Questo dimostra che il Pisa SC è un Club stimolante in cui entrare, con un potenziale di crescita decisamente importante, a partire dalla propria organizzazione e dalla realizzazione di un nuovo centro sportivo all’avanguardia».

Comolli ha quindi ribadito la volontà di contribuire al percorso di sviluppo della società:

«Non vedo l’ora di contribuire, sotto ogni aspetto, al prossimo capitolo del percorso di sviluppo del Club. Forza Pisa!».

Pisa, una nuova fase anche fuori dal campo

La nomina di Comolli rappresenta un cambiamento significativo nell’organizzazione del Pisa, che affida al nuovo dirigente la guida societaria e gestionale.

Tra gli elementi richiamati nel comunicato figurano il rafforzamento della struttura organizzativa e la realizzazione di un nuovo centro sportivo all’avanguardia, considerati parte del percorso di crescita del club.

Il Pisa apre così un nuovo capitolo della propria storia, salutando Giuseppe e Giovanni Corrado dopo un decennio e affidandosi all’esperienza di Damien Comolli per proseguire il progetto sotto la proprietà Knaster.