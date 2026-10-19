Sampdoria, UFFICIALE: Corradi non è più l’allenatore dei blucerchiati

Dopo la sconfitta di ieri contro l’Arezzo, la Sampdoria decide di cambiare, per riuscire a schiodarsi dall’ultimo posto in classifica dopo 7 giornate di campionato. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club blucerchiato ha ufficializzato l’esonero di Bernardo Corradi. Al suo posto pronto a subentrare Marco Giampaolo, pronto ad un ritorno nel club ligure.

Questo il comunicato del club:





“L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Bernardo Corradi dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Il club desidera ringraziare Corradi per la dedizione dimostrata nel corso della sua esperienza in blucerchiato e rivolge un ringraziamento anche all’allenatore in seconda Massimo Mutarelli e al collaboratore tecnico Stefano Fiore. Il nuovo allenatore responsabile e lo staff tecnico verranno annunciati nelle prossime ore”.