Sampdoria, accordo verbale raggiunto con Giampaolo: ritorno sempre più vicino

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2026
Giampaolo

Giampaolo fonte LaPresse - Ilovepalermocalcio.com

Dopo la separazione da Bernardo Corradi, la Sampdoria si prepara a ripartire da Marco Giampaolo. Il club blucerchiato guarda al passato per provare a invertire la rotta e rilanciare una stagione fin qui complicata.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società ligure ha avviato i contatti per riportare a Genova l’allenatore abruzzese, che rappresenta al momento una delle soluzioni più concrete per la panchina blucerchiata. Per Giampaolo si tratterebbe di un ritorno in una piazza che conosce bene, dopo le precedenti esperienze alla guida della Sampdoria.


Prima di un eventuale ritorno, resta da definire la situazione contrattuale con la Cremonese, club che lo aveva esonerato dopo le prime giornate di campionato. La trattativa è dunque da seguire nelle prossime ore, con la Sampdoria intenzionata a individuare rapidamente la figura a cui affidare la squadra.

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