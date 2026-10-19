Carrarese dura contro Marinelli: “Atteggiamento incomprensibile e non giustificato”

La vittoria contro il Modena non è bastata a placare la rabbia della Carrarese, che alza i toni in vista del prossimo match contro il Palermo. Attraverso una nota diffusa sui propri canali ufficiali, la società toscana ha espresso forti critiche nei confronti di Livio Marinelli, quarto ufficiale di gara, contestandone il comportamento nei confronti della panchina e il presunto ruolo nel suggerire l’espulsione del tecnico Guido Pagliuca.

Questo il comunicato del club:





“Carrarese Calcio 1908 interviene oggi, all’indomani di una vittoria importantissima e dunque in un momento felice, affinché questa nota non possa essere interpretata come il tentativo di ricercare alibi o giustificazioni dopo un risultato negativo, ma quanto accaduto durante Carrarese-Modena, davanti a quasi 5 mila spettatori, non può infatti andar esente da commento. Le due espulsioni dei nostri allenatori, entrambe derivanti da corrispondenti segnalazioni del Quarto Ufficiale, il Sig. Livio Marinelli, hanno infatti rappresentato soltanto l’epilogo di una gestione dei rapporti con la panchina della Carrarese che, fin dai primi minuti e per tutta la durata della partita, è stata caratterizzata da un atteggiamento del tutto incomprensibile e non giustificato, con richiami continui, segnalazioni eccessive e reiterati avvisi di imminenti sanzioni a tutti i presenti, che ha impedito la pacifica conduzione tecnica della gara da parte della panchina della Carrarese. Purtroppo, già nello scorso campionato, in occasione di Carrarese-Frosinone, lo stesso Quarto Ufficiale, allora Direttore di Gara, si era reso protagonista di una tormentata direzione, che aveva imposto in più occasioni l’intervento riparatore del VAR a fronte di episodi pur chiarissimi; però, in tal caso, si trattava di meri errori, pur macroscopici, di arbitraggio. Il parossismo della condotta sopra descritta si è verificato al minuto 88, quando nel concitato finale di partita il nostro Allenatore si è reso colpevole di aver oltrepassato l’area tecnica, prassi certamente non corretta ma comune a circa il 99% degli allenatori. A fronte di ciò, mentre il Direttore di Gara si apprestava ad ammonire (cartellino giallo in mano chiaramente visibile anche dalle riprese televisive), tutto lo stadio ha dovuto assistere all’ennesimo intervento del Quarto Ufficiale, che ha preteso la modifica della decisione, facendo trasformare una doverosa ammonizione in una ingiusta e ingiustificata espulsione. Siamo consapevoli che i nostri tesserati devono contenere il proprio agonismo nel contesto della partita e nei rapporti con gli ufficiali di gara, ma davanti ad una clamorosa e reiterata ingiustizia, diventa tutto più difficile. Nel riaffermare con forza il rispetto inderogabile che è dovuto agli ufficiali di gara e alle istituzioni sportive, Carrarese Calcio 1908 sottolinea come tale rispetto debba fondarsi su condotte corrette e professionali da parte di tutti i protagonisti dell’evento sportivo e, per questa ragione, ritiene doveroso esprimere con fermezza e senso di responsabilità il proprio dissenso rispetto a quanto accaduto, a tutela del lavoro dei propri tesserati e delle legittime aspettative dei tifosi e degli appassionati”.