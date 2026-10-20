Champions League: la Roma cala il poker, il Napoli batte 4-3 il Bodo/Glimt. I risultati finali

Si conclude i match del martedi sera di Champions League, ricchi di gol ed emozioni. Grande prestazione della Roma, che cala il poker nell’incontro casalingo contro lo Slovan Bratislava. Dopo esser andati al riposo in vantaggio per 2-0, nella ripresa gli uomini di Gasperini chiudono la gara con le reti di Pisilli e Malen, siglando il definitivo risultato di 4-0.

Vince anche il Napoli, che riesce ad imporsi per 4-3 sul Bodo/Glimt: decisive per i partenopei la rete in avvio di Politano, la doppietta di McTominay e lo sfortunato autogol nel finale di Bjortuft. Successi anche per PSG e Liverpool, pari invece tra Stoccarda e Atletico Madrid. Di seguito i risultati finali dei match:





Porto-PSV 0-1 (57′ Til)

Liverpool-Villarreal 4-3 (4′ Mikautadze; 29′ Cardona; 36′, 65′ Mac Allister; 45+2′ Araujo; 68′ Wirtz; 87′ Oluwaseyi)

Manchester City-AEK 5-1 (12′ Anderson; 34′, 65′, 76′ Foden; 52′ Pilo; 57′ Cherki)

Napoli-Bodo/Glimt 4-3 ( 1′ Politano; 27′ Hauge; 41′, 75′ McTominay; 62′ Helmersen; 88′ Bjortuft (A); 90+4′ Fet)

PSG-Barcellona 4-2 (38′ Doue; 55′ Espart; 72′ Hernandez; 79′ Lamine Yamal; 81′ Vitinha; 86′ Ruiz)

Roma-Slovan Bratislava 4-0 (21′ Hermoso; 39′ Molina; 52′ Pisilli; 56′ Malen)

Stoccarda-Atletico Madrid 1-1 (36′ Leweling; 47′ Alvarez)