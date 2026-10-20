Padova, Peghin da fiducia a Calabro: «Non è in discussione, ma ci aspettiamo miglioramenti»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2026
peghin

Nel corso della trasmissione “Biancoscudati Channel”, in onda su “Telenuovo”, è intervenuto il presidente del Padova, Francesco Peghin, spiegando le motivazione che hanno portato la società a confermare in panchina Antonio Calabro, rivelando gli obiettivi a breve termine del club.

«Non è il momento di processi, il campionato è lungo e c’è il tempo di rimediare – ha spiegato Peghin -. La società però vuole vedere una risposta della squadra nelle prossime due partite»


Il presidente biancoscudato è poi tornato a parlare del match perso contro l’Entella: «Non abbiamo voluto ragionare a botta calda. Ovviamente, al termine di Padova-Entella, eravamo tutti dispiaciuti e arrabbiati. Le ultime due prestazioni sono state molto negative e non all’altezza del Padova e del valore di questi giocatori. Non abbiamo però voluto prendere decisioni avventate, anche se è chiaro che il malumore dopo il novantesimo era generale».

E sulla scelta di confermare Calabro in panchina: «Ci sono state riunioni tra la proprietà e la direzione tecnica sportiva per capire come intervenire al meglio. La metodologia della società è il confronto. Fiducia verso l’allenatore, che non è in discussione»

Infine, Peghin non ha dubbi su cosa vuole adesso dalla sua squadra: «Ci aspettiamo presto i miglioramenti: la richiesta da parte di tutti, per le prossime due partite ravvicinate, è che la squadra mostri il suo valore e interrompa la serie di sconfitte»

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