Champions League: avanti Roma e Napoli, pari tra Liverpool e Villarreal dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2026
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Si concludono i primi tempi della serata di Champions League. Va al riposo in vantaggio 2-0 la Roma, impegnata nel match casalingo contro lo Slovan Bratislava. Un ottimo inizio di gara per i giallorossi, che al 21′ sbloccano il risultato con il gol di Hermoso. Al 39′ arriva anche la rete del raddoppio, firmata da Molina.

Al “Maradona” avanti dopo i primi 45 minuti tra il Napoli sul Bodo/Glimt. Padroni di casa che passano subito in vantaggio con la marcatura di Politano. Reagiscono i norvegesi che trovano in pari con Hauge, che firma l’1-1. A riportare avanti nel punteggio gli uomini di Allegri ci pensa McTominay, che sfrutta l’assist di De Bruyne e batte Haikin. Pari all’intevallo invece tra Liverpool e Villarreal. Di seguito i risultati parziali:


Porto-PSV 0-0

Liverpool-Villarreal 2-2 (4′ Mikautadze; 29′ Cardona; 36′ Mac Allister; 45+2′ Araujo)

Manchester City-AEK 2-0 (12′ Anderson; 34′ Foden)

Napoli-Bodo/Glimt 2-1 ( 1′ Politano; 27′ Hauge; 41′ McTominay)

PSG-Barcellona 0-0

Roma-Slovan Bratislava 2-0  (21′ Hermoso; 39′ Molina)

Stoccarda-Atletico Madrid 1-0 (36′ Leweling)

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