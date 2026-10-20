Carrarese, Pagliuca: «Contro il Palermo partita difficilissima, servirebbe giocare in 12»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2026
pagliuca

Intervistato ai microfoni di del GR Toscana, ha parlato il nuovo allenatore della Carrarese, Guido Pagliuca, reduce da due vittorie consecutive in campionato. Nel corso del suo intervento, il tecnico ha lanciato uno sguardo anche alla prossima sfida contro il Palermo, in programma domenica al “Renzo Barbera”.

«Ho lavorato nel cercare di dare entusiasmo e nel dare il giusto valore a questo gruppo che ha grandi margini di crescita – ha spiegato il tecnico -. Ora, però, dobbiamo rimanere umili e concentrati sull’obiettivo della società. Il gruppo è carico di valori, tecnici e morali. Questo mi fa venire al campo con grande voglia di allenare ogni giorno»


Dopo le due vittorie contro Modena e Padova, nella prossima giornata di campionato la Carrarese affronterà il Palermo, avversario temuto da Pagliuca: «Sarà difficilissima. Ho sentito qualcuno che vorrebbe giocare in 12.. Vediamo..»

Infine, sulle dichiarazioni positive nei confronti della squadra del ct della nazionale U21 Silvio Baldini: «Sono felice di quello che ha detto, ma ogni giorno siamo chiamati a dimostrare. Soprattutto di fronte ad un pubblico che ti porta grande entusiasmo ogni domenica»

 

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