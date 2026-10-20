Sampdoria, Mignani tra i candidati per il dopo Corradi: valutati anche D’Angelo e Caserta

La Sampdoria è ancora alla ricerca del nuovo allenatore dopo l’esonero di Bernardo Corradi. Sfumata definitivamente la possibilità di un ritorno di Marco Giampaolo, nonostante un accordo verbale raggiunto con il club, la dirigenza blucerchiata continua a valutare diverse alternative.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, tra i profili presi in considerazione c’è l’ex Palermo Michele Mignani, attualmente svincolato. Sono stati inoltre approfonditi i contatti con D’Angelo, mentre la società ha valutato anche la candidatura di Caserta. La decisione definitiva della dirigenza blucerchiata è attesa nelle prossime ore, con il casting che prosegue tra contatti e valutazioni prima della scelta finale



