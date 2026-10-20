Palermo, Bani operato alla mano: domani torna ad allenarsi con un tutore. Ripresa a Torretta verso la Carrarese

Il Palermo è tornato al lavoro questo pomeriggio al CFA di Torretta per iniziare la preparazione in vista della prossima sfida casalinga contro la Carrarese. Dopo il successo conquistato sul campo del Mantova, la formazione di Filippo Inzaghi ha ripreso gli allenamenti con una seduta dedicata alla tattica offensiva e al lavoro atletico.

La giornata ha portato anche importanti novità sulle condizioni di Mattia Bani. Il capitano rosanero è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la riduzione della frattura del secondo metacarpo della mano destra, rimediata durante la gara contro il Mantova. Come comunicato dal Palermo, il difensore riprenderà gli allenamenti già domani, indossando un tutore protettivo.





Una notizia significativa per Inzaghi, che potrà dunque ritrovare il capitano sul campo a breve distanza dall’operazione. Resta da valutare il suo eventuale impiego nella partita di domenica contro la Carrarese.

Per quanto riguarda la seduta odierna, i rosanero hanno iniziato con una fase di riscaldamento fisico e tecnico, seguita da un’esercitazione sulla tattica offensiva. Successivamente il gruppo è stato diviso in base all’impiego nell’ultima gara di campionato.

I calciatori scesi in campo contro il Mantova hanno effettuato un lavoro aerobico, mentre gli altri hanno alternato corse a esercitazioni in spazi ridotti, con partitelle quattro contro quattro.

Il Palermo proseguirà nei prossimi giorni la preparazione in vista del ritorno al Renzo Barbera, dove domenica affronterà la Carrarese con l’obiettivo di dare continuità alla vittoria di Mantova.