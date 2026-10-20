Barcellona-Real Madrid, il Clasico arriva in diretta tv in chiaro in Italia: ecco dove vederlo
Il grande calcio spagnolo arriva gratuitamente sulla televisione italiana. Domenica 25 ottobre 2026, alle ore 21, Barcellona e Real Madrid si affronteranno nel Clasico, una delle sfide più attese e prestigiose del panorama calcistico internazionale.
A trasmettere l’incontro sarà Italia 1, in diretta tv e in chiaro, come annunciato ufficialmente da SportMediaset attraverso i propri canali social.
Barcellona-Real Madrid, dove vedere la partita in tv
L’appuntamento è fissato per domenica 25 ottobre alle ore 21. Gli appassionati potranno seguire il confronto tra le due grandi rivali della Liga senza bisogno di un abbonamento alla pay-tv.
SportMediaset ha infatti confermato la trasmissione dell’incontro su Italia 1, accompagnando l’annuncio con una grafica dedicata al Clasico.
Una scelta che permetterà al pubblico italiano di assistere gratuitamente a uno degli appuntamenti più importanti della stagione calcistica spagnola.
Il Clasico accende la Liga
Barcellona e Real Madrid tornano protagoniste di una sfida che va ben oltre i tre punti. Il Clasico rappresenta da sempre una delle rivalità più sentite del calcio mondiale, capace di richiamare l’attenzione di milioni di spettatori.
La partita del 25 ottobre sarà dunque un appuntamento imperdibile anche per gli appassionati italiani, che potranno seguire il confronto in prima serata sulla televisione generalista.
Barcellona-Real Madrid sarà trasmessa domenica 25 ottobre 2026 alle ore 21 su Italia 1, in diretta e in chiaro.