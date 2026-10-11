Serie B, Mantova avanti 2-0 a Catanzaro: lombardi virtualmente a -2 dal Palermo. La classifica live aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 11, 2026
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Il Mantova prova ad accorciare le distanze dal Palermo capolista. Nella sfida contro il Catanzaro, valida per la sesta giornata del campionato di Serie B, la formazione lombarda conduce 2-0 dopo 38 minuti del primo tempo, grazie alle reti di Tomasevic e Ruocco.

Un risultato che, se confermato, permetterebbe al Mantova di salire a quota 14 punti, portandosi a sole due lunghezze dal Palermo di Filippo Inzaghi, primo in classifica con 16 punti.


Catanzaro-Mantova 0-2: Tomasevic e Ruocco colpiscono nel primo tempo

La partita si sblocca al 30′, quando Tomasevic trova il gol del vantaggio per il Mantova, sfruttando l’assist di Lille.

Passano appena quattro minuti e arriva il raddoppio della formazione ospite: al 34′ è Ruocco a firmare lo 0-2, su assist di Benaissa-Yahia.

Due reti ravvicinate che consentono ai lombardi di indirizzare la prima frazione di gioco e mettere in difficoltà il Catanzaro.

Al 18′ era arrivata anche un’ammonizione per Cella, primo giocatore sanzionato dall’arbitro.

Al 38′ il punteggio resta dunque sullo 0-2, con il Mantova momentaneamente padrone del risultato.

Serie B, Mantova secondo a 14 punti: Palermo sempre capolista

Il doppio vantaggio del Mantova modifica virtualmente le prime posizioni della classifica.

I lombardi salgono al secondo posto con 14 punti, superando il Südtirol, fermo a quota 12 dopo il pareggio contro l’Ascoli.

Il Palermo conserva il primato con 16 punti, conquistati grazie a cinque vittorie e un pareggio nelle prime sei giornate.

La squadra di Inzaghi mantiene quindi due lunghezze di vantaggio sul Mantova, in attesa del risultato definitivo della sfida di Catanzaro.

Serie B, la classifica aggiornata live

Palermo – 16 punti (6 gare)

Mantova – 14 punti (6 gare, partita in corso)

Südtirol – 12 punti (6 gare)

Ascoli – 11 punti (6 gare)

Avellino – 10 punti (6 gare)

Modena – 10 punti (5 gare)

Pisa – 10 punti (6 gare)

Benevento – 10 punti (6 gare)

Hellas Verona – 7 punti (5 gare)

Padova – 7 punti (5 gare)

Cesena – 7 punti (6 gare)

Arezzo – 7 punti (6 gare)

Empoli – 6 punti (6 gare)

Virtus Entella – 6 punti (6 gare)

Cremonese – 6 punti (6 gare)

L.R. Vicenza – 5 punti (6 gare)

Sampdoria – 4 punti (6 gare)

Catanzaro – 3 punti (6 gare, partita in corso)

Juve Stabia – 2 punti (6 gare)

Carrarese – 1 punto (5 gare)

Classifica provvisoria aggiornata al 38′ di Catanzaro-Mantova. Juve Stabia penalizzata di quattro punti.

Serie B, il programma della domenica

Dopo Catanzaro-Mantova, la sesta giornata proseguirà con altre due partite:

Ore 17:15 – Padova-Carrarese

Ore 19:30 – Modena-Hellas Verona

Il Mantova prova dunque a mettere pressione al Palermo, mentre il Catanzaro cerca una reazione per evitare la quinta sconfitta nelle prime sei giornate.

Al momento il Palermo resta primo, ma il Mantova si porta virtualmente a -2 dalla vetta.

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