Empoli-Palermo 2-4. Fortin festeggia sui social

Il Palermo espugna il Castellani battendo l’Empoli per 4-2 e conquista altri tre punti importanti per consolidare il primato in classifica. Una vittoria che scatena l’entusiasmo anche sui social, dove i protagonisti rosanero celebrano il successo della formazione allenata da Filippo Inzaghi.

Tra questi c’è Mattia Fortin, portiere del Palermo, che attraverso il proprio profilo Instagram ha condiviso alcuni scatti della partita, accompagnandoli con un messaggio breve ma significativo:





«+3 🩷🖤».

Un riferimento ai tre punti conquistati contro l’Empoli, accompagnato dai cuori rosa e nero, simbolo dei colori del club siciliano.

Fortin festeggia, Bozzolan e Cassandro commentano

Il post del portiere rosanero ha raccolto anche le reazioni di alcuni compagni di squadra.

Tra i commenti compare quello di Andrea Bozzolan, che ha scritto:

«lampionee ❤️».

A intervenire anche Tommaso Cassandro, protagonista della vittoria del Castellani con la rete del definitivo 4-2, che ha commentato utilizzando tre emoji di aeroplani: «✈️✈️✈️».

Un piccolo scambio social che testimonia il clima positivo all’interno dello spogliatoio rosanero dopo il successo in trasferta.

Fortin protagonista anche sul campo

La giornata di Empoli ha visto Fortin protagonista anche durante la partita. Il portiere rosanero è riuscito a respingere il calcio di rigore calciato da Shpendi nella ripresa, ma l’intervento è stato vanificato dalla decisione arbitrale di far ripetere il tiro.

Sul secondo tentativo Popov ha trovato la rete del momentaneo 2-3, prima del quarto gol del Palermo firmato da Cassandro.

Il successo consente alla squadra di Inzaghi di raggiungere quota 16 punti dopo sei giornate, confermando l’ottimo avvio di stagione.

Una vittoria celebrata anche da Fortin, che sui social ha scelto poche parole e due cuori per esprimere tutta la soddisfazione del gruppo rosanero.