Empoli-Palermo, regalo speciale per l’ex rosanero Pelagotti: riceve la maglia di Perin (FOTO)

Una giornata speciale per Alberto Pelagotti, ex portiere del Palermo e dell’Empoli, presente ieri al Castellani per assistere alla sfida tra le sue due ex squadre, terminata con la vittoria per 4-2 dei rosanero allenati da Filippo Inzaghi.

L’ex estremo difensore ha seguito il match che ha visto il Palermo conquistare tre punti importanti per consolidare il primato in classifica, ma per lui la giornata è stata caratterizzata anche da un regalo particolare.





Attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, Pelagotti ha mostrato la maglia di Mattia Perin, portiere del Palermo, ricevuta in regalo in occasione della partita.

Nello scatto, l’ex rosanero posa sorridente mostrando la divisa bianca con il numero 1 e il cognome Perin sulle spalle.

Pelagotti ha voluto ringraziare pubblicamente il club rosanero e i protagonisti del regalo, taggando nella storia i profili Instagram @palermofficial, @mattiajerin e @dariomirri, accompagnando il messaggio con un cuore rosso.

Un gesto che testimonia il legame ancora esistente tra l’ex portiere e l’ambiente palermitano.

Per Pelagotti, che nel corso della propria carriera ha indossato sia la maglia dell’Empoli sia quella del Palermo, la sfida del Castellani ha rappresentato un’occasione particolare per ritrovare due realtà importanti del suo percorso calcistico.

Una giornata conclusa con il successo dei rosanero e con un ricordo speciale da portare a casa: la maglia numero 1 di Mattia Perin.