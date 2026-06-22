Enrico Varriale, confermata in appello la condanna a 10 mesi per stalking e lesioni

La Corte d’Appello di Roma ha confermato la condanna a 10 mesi di reclusione, con pena sospesa, nei confronti del giornalista televisivo Enrico Varriale, imputato per stalking e lesioni ai danni di una sua ex compagna.

La decisione è stata assunta dai giudici della prima sezione penale della Corte d’Appello capitolina, che hanno confermato integralmente la sentenza emessa in primo grado nel giugno dello scorso anno dal giudice monocratico.





Il procedimento riguarda le accuse di atti persecutori e lesioni contestate dal pubblico ministero e riferite ai rapporti tra il giornalista e l’ex partner.

La vicenda giudiziaria di Varriale non si esaurisce però con questo procedimento. Lo scorso dicembre, infatti, il giornalista era già stato condannato in primo grado a sette mesi di reclusione, anche in quel caso con pena sospesa, nell’ambito di un diverso procedimento.

In quest’ultima vicenda, Varriale è accusato di minacce e lesioni nei confronti di un’altra ex compagna. La sentenza emessa a dicembre è attualmente relativa al primo grado di giudizio e segue un iter processuale distinto rispetto a quello conclusosi in appello nelle ultime ore.

Con la pronuncia della Corte d’Appello di Roma, viene dunque confermata la responsabilità già accertata in primo grado nel procedimento per stalking e lesioni, mentre resta separato il secondo fascicolo giudiziario che riguarda le accuse di minacce e lesioni contestate da un’altra ex partner.