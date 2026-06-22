Palermo, test internazionale con l’Iraklis di Mazzarri: amichevole il 29 luglio

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
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Prende forma il calendario estivo del Palermo in vista della nuova stagione. Tra gli impegni che accompagneranno la preparazione della squadra di Filippo Inzaghi spunta anche un’amichevole internazionale contro l’Iraklis, formazione greca recentemente promossa nella massima serie e affidata alla guida tecnica di Walter Mazzarri.

La sfida è prevista per il 29 luglio e rappresenterà un banco di prova interessante per i rosanero nel pieno del ritiro precampionato. Al momento non sono stati ancora resi noti né la sede né l’orario dell’incontro, ma il test dovrebbe far parte del programma di avvicinamento al campionato.


L’Iraklis ha inserito il Palermo all’interno di una serie di amichevoli di prestigio che vedranno il club ellenico affrontare anche Bologna, Parma e Cremonese. Un calendario impegnativo che conferma la volontà della società greca di misurarsi con avversari di livello durante la preparazione estiva.

Per Inzaghi sarà un’occasione utile per valutare la condizione della squadra, testare i nuovi innesti e continuare il lavoro tattico in vista dell’inizio della stagione. Con il mercato ancora aperto e la rosa in fase di definizione, il confronto con una squadra guidata da un allenatore esperto come Mazzarri offrirà indicazioni importanti sul percorso di crescita dei rosanero.

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