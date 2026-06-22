Palermo, congratulazioni a Malagò per l’elezione a presidente della FIGC

Il Palermo ha espresso pubblicamente le proprie congratulazioni a Giovanni Malagò per la sua elezione alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social, il club rosanero ha scritto: “Congratulazioni a Giovanni Malagò per l’elezione a Presidente della FIGC. Buon lavoro da tutto il Palermo FC.”





Il messaggio testimonia il sostegno e gli auguri della società siciliana nei confronti del nuovo presidente federale, chiamato a guidare il calcio italiano in una fase importante per lo sviluppo del movimento calcistico nazionale.

L’augurio del Palermo si aggiunge a quello di numerose società e protagonisti del calcio italiano che hanno salutato l’inizio del nuovo mandato federale, auspicando un percorso di crescita e innovazione per tutto il sistema calcistico.