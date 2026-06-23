Giornale di Sicilia: “L’omaggio ad Alessia La Rosa commuove il Teatro Zappalà: una serata tra danza, ricordi e amore”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (82) alessia

Una serata carica di emozioni, ricordi e commozione. Il saggio della scuola Joseph Dance & Dream, andato in scena domenica al Nuovo Teatro Zappalà, si è trasformato in un toccante tributo ad Alessia La Rosa, la piccola tifosa del Palermo scomparsa lo scorso 12 maggio all’età di otto anni dopo una lunga malattia.

Come racconta il Giornale di Sicilia, Alessia coltivava una grande passione per la danza e, nonostante le difficoltà legate alla malattia, continuava ad allenarsi nella scuola diretta da Giuseppe Di Michele, nel quartiere Bonagia. La bambina si stava preparando per esibirsi insieme alle compagne nel saggio di fine anno, un appuntamento che non ha potuto vivere ma che, in qualche modo, è stato interamente dedicato a lei.


Nel corso della serata, riferisce il Giornale di Sicilia, la sua presenza è stata costante attraverso fotografie, video e immagini proiettate sullo sfondo del palco. In platea era presente la madre Maria Concetta, mentre l’intero spettacolo ha raccontato con delicatezza e rispetto la storia della piccola ultras rosanero, tanto amata anche dai tifosi della Curva Nord 12, che in passato le avevano regalato un viaggio a Disneyland.

Particolarmente emozionante è stata l’esibizione della campionessa paralimpica Giulia Giambrone insieme a Giuseppe Di Michele. I due hanno interpretato la coreografia tratta da Dirty Dancing che Alessia avrebbe dovuto ballare. Come sottolinea il Giornale di Sicilia, il momento ha raccolto lunghi applausi da parte del pubblico, così come le performance degli altri ragazzi con disabilità che hanno partecipato allo spettacolo, offrendo una testimonianza concreta di inclusione e determinazione.

Il momento più intenso è arrivato nel finale. Tutte le allieve della scuola sono salite sul palco con rose e palloncini bianchi per abbracciare simbolicamente la mamma di Alessia. Successivamente, grazie a un ologramma, è apparsa l’immagine della bambina al centro della scena. Un’apparizione che ha commosso profondamente il pubblico presente. Come racconta ancora il Giornale di Sicilia, la platea si è alzata in piedi e molti non sono riusciti a trattenere le lacrime davanti a un ricordo così intenso e significativo.

«Durante le prove ho ceduto più volte – ha raccontato Giuseppe Di Michele –. L’ho amata come una figlia e ripensare ai momenti trascorsi insieme è stato bellissimo ma devastante. Durante lo spettacolo, invece, ho affrontato tutto con una serenità inspiegabile. Avevo la sensazione di non essere solo. Volevamo fare qualcosa per lei. Alessia, invece, ha trovato il modo di danzare con noi».

Altre notizie

Screenshot 2026-06-22 172004

Enrico Varriale, confermata in appello la condanna a 10 mesi per stalking e lesioni

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
Screenshot 2026-06-22 071730

Giornale di Sicilia: “Palermo, un’altra star in città”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
Screenshot 2026-06-19 091240

Calcio italiano in lutto: è morto Igor Protti, aveva 58 anni

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
Screenshot 2026-06-13 064627

Giornale di Sicilia: “Palermo. Scavo danneggia la condotta, mezza città resta a secco”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
a310e34f-ac18-4a08-9c3d-af11fbdc98c5

Meno di un giorno all’inizio del mondiale stakanovista

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
Screenshot 2026-06-09 143243

Balzaretti e Abbagnato, nozze bis a Palermo: una storia d’amore nata negli anni d’oro rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
HKItbPYWMAAcmKm

Repubblica: “Dua Lipa dice bye bye a Palermo. Ora la città aspetta il regalo: Turner vuole destinarlo allo sport”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
Screenshot 2026-06-09 072613

Giornale di Sicilia: “Aerei militari nei cieli di Palermo, paura tra i cittadini: erano le prove per la Festa della Marina”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
Serie B Palermo Sampdoria 2-2 (104) lagalla

Dua Lipa, la festa è finita. Il sindaco: «Indotto da 268milioni. Spot incredibile per Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
resizer (2)

La lunga festa di Dua Lipa: «Liti sul matrimonio, ma ignoriamo la violenza»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026
Screenshot 2026-06-07 072125

Repubblica: “Dua Lipa dice sì a Bagheria. Festa da sogno tra Elton John, vip e un ritorno milionario per Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (65) Lagalla

Caso Telegraph, Lagalla: «Danno all’immagine di Palermo e della Sicilia»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026

Ultimissime

Palermo Juve Stabia 2-2 (82) alessia

Giornale di Sicilia: “L’omaggio ad Alessia La Rosa commuove il Teatro Zappalà: una serata tra danza, ricordi e amore”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
palermo catanzaro 3-2 (124) pohjanpalo

Giornale di Sicilia: “Palermo, Pohja va al rilancio. Stavolta vuole prendersi tutto”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
Screenshot 2026-06-23 070121

Giornale di Sicilia: “Palermo, Luvumbo resta la priorità: Osti lavora anche su fasce e alternative”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
Screenshot 2026-06-23 065543

Giornale di Sicilia: “Palermo, Joronen verso il rinnovo. Avanti tutta per Estevez e Hernani”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
339e9b4119

Corriere dello Sport: “Como scatenato, Kaiki e Milla pronti a vestire il biancoblù. Venezia vicino a Bella-Kotchap”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026