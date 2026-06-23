Giornale di Sicilia: “Palermo, Pohja va al rilancio. Stavolta vuole prendersi tutto”

La delusione per una promozione sfumata non ha cancellato quanto di straordinario fatto vedere da Joel Pohjanpalo nella sua prima stagione completa in maglia rosanero. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il centravanti finlandese si prepara a ripartire con ancora più motivazioni dopo un’annata dominata sul piano individuale ma conclusa senza il traguardo più importante: il ritorno del Palermo in Serie A.

Secondo quanto evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Pohjanpalo ha letteralmente dominato la classifica marcatori della Serie B, chiudendo con 24 reti e lasciando il secondo classificato, Adorante, a quota 17. Un rendimento eccezionale accompagnato da una continuità impressionante: 41 presenze da titolare su 42 partite disputate con il Palermo tra campionato e coppe, oltre agli impegni con la Nazionale finlandese.





I numeri del bomber rappresentano una delle poche certezze dalle quali ripartire in vista della nuova stagione. Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, dopo i nove gol realizzati nei primi mesi in rosanero sotto la gestione Dionisi, il finlandese ha quasi triplicato il proprio bottino, confermandosi settimana dopo settimana come uno degli attaccanti più determinanti dell’intero campionato cadetto.

Tra le novità della prossima stagione ci sarà anche il cambiamento tattico introdotto da Filippo Inzaghi. Il passaggio dal 3-4-2-1 al 4-3-3 potrebbe modificare il modo di attaccare del Palermo e influenzare anche il rendimento del numero 19. Come evidenzia ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il nuovo sistema di gioco dovrebbe garantire maggiore supporto offensivo attorno a Pohjanpalo, che potrà contare su più uomini negli ultimi trenta metri. In questo contesto potrebbe risultare determinante l’intesa con Johnsen, compagno già conosciuto ai tempi del Venezia e candidato a occupare stabilmente la corsia sinistra del tridente.

L’attaccante finlandese è stato tra gli ultimi calciatori della rosa a iniziare le vacanze, avendo proseguito l’attività con la propria Nazionale dopo la fine dei playoff. La sua permanenza a Palermo non è in discussione e il club lo considera un punto fermo del progetto tecnico. Come conclude Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, in viale del Fante c’è la consapevolezza che il prossimo campionato non ammetterà errori e che il ritorno in Serie A rappresenta l’unico obiettivo possibile.

Anche dal punto di vista statistico Pohjanpalo potrebbe continuare a scrivere pagine importanti della storia rosanero. Attualmente occupa il tredicesimo posto nella classifica marcatori all-time del Palermo con 33 reti e, mantenendo il ritmo realizzativo dell’ultima stagione, potrebbe avvicinarsi rapidamente alle posizioni più prestigiose della graduatoria. Per il finlandese, però, come ha più volte ribadito, i gol hanno valore soltanto se accompagnati dal successo della squadra.