Giornale di Sicilia: “Palermo, Luvumbo resta la priorità: Osti lavora anche su fasce e alternative”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
Screenshot 2026-06-23 070121

Il Palermo continua a concentrarsi sul rafforzamento del reparto offensivo e mantiene Zito Luvumbo in cima alla lista delle preferenze. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’esterno angolano del Cagliari è considerato il profilo ideale per aumentare qualità e imprevedibilità nella squadra di Filippo Inzaghi.

Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la capacità di Luvumbo di agire su entrambe le corsie offensive, unita alla rapidità nell’uno contro uno, rappresenta una caratteristica particolarmente apprezzata dalla dirigenza rosanero. I contatti con il Cagliari proseguono e le parti stanno lavorando per ridurre la distanza esistente sulla valutazione del cartellino, stimata tra i tre e i quattro milioni di euro.


Parallelamente il Palermo continua a monitorare anche altri reparti. Per quanto riguarda le corsie difensive, resta vivo l’interesse per Cassandro, laterale reduce dall’esperienza al Catanzaro ma di proprietà del Como. Sul versante sinistro, invece, i profili maggiormente seguiti sono quelli di Cocchi dell’Inter e Di Mario dell’Entella. Come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, si tratta di giocatori che rispecchiano perfettamente la linea societaria orientata verso giovani di prospettiva già pronti per il calcio professionistico.

Le alternative a Luvumbo non mancano. Nel reparto offensivo il Palermo continua infatti a seguire con attenzione anche Rao, esterno offensivo di proprietà del Napoli, mentre resta aperta la pista che porta a Compagnon. Entrambi rappresentano soluzioni che la dirigenza sta valutando nel caso in cui l’operazione per l’attaccante del Cagliari dovesse richiedere tempi più lunghi.

Con l’apertura ufficiale del mercato ormai imminente, il club rosanero è pronto a passare dalla fase dei sondaggi a quella delle trattative concrete. Come conclude Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’obiettivo della società è accelerare le operazioni già impostate nelle ultime settimane per consegnare a Inzaghi una rosa sempre più competitiva già nelle prime fasi della preparazione estiva.

Altre notizie

Screenshot 2026-06-23 065543

Giornale di Sicilia: “Palermo, Joronen verso il rinnovo. Avanti tutta per Estevez e Hernani”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
339e9b4119

Corriere dello Sport: “Como scatenato, Kaiki e Milla pronti a vestire il biancoblù. Venezia vicino a Bella-Kotchap”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
cassandro

Corriere dello Sport: “Serie B, panchine in fermento e mercato in movimento: Juve Stabia, Samp e Catanzaro protagoniste”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
Screenshot 2026-06-23 060535

Corriere dello Sport: “Palermo, Estevez in crescita. Hernani resta nel mirino, c’è anche Romano”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
Luvumbo

Corriere dello Sport: “Palermo, subito Luvumbo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
palermo frosinone 0-0 (95) corona

Esclusiva, l’Ascoli guarda in casa Palermo

Giorgio Elia Giugno 23, 2026
inzaghi mirri gardini osti (9)

Palermo-Romano, pressing rosanero: il centrocampista ha già aperto al trasferimento

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
di-marzio

Di Marzio: “Palermo vicino a Hernani: accelerata decisiva per il centrocampista del Monza”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
andrea-ceresoli-pontirolo-680x472

Benevento, doppio colpo in chiusura: Ceresoli e Schimmenti vicini al giallorosso

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
234233942-0fc5c37f-c7d7-41a9-8fc7-0a4e3dd52a7e

Sampdoria, Corradi a un passo dalla firma: pronto un biennale

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
palermo padova 1-0 (18) Bortolussi gomez

Padova, Papù Gomez verso l’addio: l’argentino escluso dai programmi futuri

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
diamanti

Cesena, spunta l’idea Diamanti per la panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-06-23 070121

Giornale di Sicilia: “Palermo, Luvumbo resta la priorità: Osti lavora anche su fasce e alternative”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
Screenshot 2026-06-23 065543

Giornale di Sicilia: “Palermo, Joronen verso il rinnovo. Avanti tutta per Estevez e Hernani”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
339e9b4119

Corriere dello Sport: “Como scatenato, Kaiki e Milla pronti a vestire il biancoblù. Venezia vicino a Bella-Kotchap”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
cassandro

Corriere dello Sport: “Serie B, panchine in fermento e mercato in movimento: Juve Stabia, Samp e Catanzaro protagoniste”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
Screenshot 2026-06-23 060535

Corriere dello Sport: “Palermo, Estevez in crescita. Hernani resta nel mirino, c’è anche Romano”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026