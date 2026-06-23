Giornale di Sicilia: “Palermo, Luvumbo resta la priorità: Osti lavora anche su fasce e alternative”

Il Palermo continua a concentrarsi sul rafforzamento del reparto offensivo e mantiene Zito Luvumbo in cima alla lista delle preferenze. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’esterno angolano del Cagliari è considerato il profilo ideale per aumentare qualità e imprevedibilità nella squadra di Filippo Inzaghi.

Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la capacità di Luvumbo di agire su entrambe le corsie offensive, unita alla rapidità nell’uno contro uno, rappresenta una caratteristica particolarmente apprezzata dalla dirigenza rosanero. I contatti con il Cagliari proseguono e le parti stanno lavorando per ridurre la distanza esistente sulla valutazione del cartellino, stimata tra i tre e i quattro milioni di euro.





Parallelamente il Palermo continua a monitorare anche altri reparti. Per quanto riguarda le corsie difensive, resta vivo l’interesse per Cassandro, laterale reduce dall’esperienza al Catanzaro ma di proprietà del Como. Sul versante sinistro, invece, i profili maggiormente seguiti sono quelli di Cocchi dell’Inter e Di Mario dell’Entella. Come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, si tratta di giocatori che rispecchiano perfettamente la linea societaria orientata verso giovani di prospettiva già pronti per il calcio professionistico.

Le alternative a Luvumbo non mancano. Nel reparto offensivo il Palermo continua infatti a seguire con attenzione anche Rao, esterno offensivo di proprietà del Napoli, mentre resta aperta la pista che porta a Compagnon. Entrambi rappresentano soluzioni che la dirigenza sta valutando nel caso in cui l’operazione per l’attaccante del Cagliari dovesse richiedere tempi più lunghi.

Con l’apertura ufficiale del mercato ormai imminente, il club rosanero è pronto a passare dalla fase dei sondaggi a quella delle trattative concrete. Come conclude Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’obiettivo della società è accelerare le operazioni già impostate nelle ultime settimane per consegnare a Inzaghi una rosa sempre più competitiva già nelle prime fasi della preparazione estiva.