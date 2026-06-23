Giornale di Sicilia: “Palermo, Joronen verso il rinnovo. Avanti tutta per Estevez e Hernani”

Il Palermo si prepara a definire una delle questioni più importanti in vista dell’apertura ufficiale del mercato estivo. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il dialogo tra la società rosanero e Jesse Joronen è ormai alle battute finali e l’accordo per il rinnovo appare sostanzialmente raggiunto.

Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il portiere finlandese prolungherà il proprio contratto per un’altra stagione. Nell’intesa sarebbe stata inserita anche una clausola che prevede il rinnovo automatico in caso di promozione del Palermo in Serie A.





Sul fronte mercato, l’attenzione della dirigenza è rivolta soprattutto al centrocampo. Tra i profili più graditi continua a esserci Nahuel Estevez, che si è appena svincolato dal Parma e rappresenta uno degli obiettivi principali per la mediana rosanero. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, i contatti con l’entourage del centrocampista argentino proseguono alla ricerca della definitiva intesa.

Il Palermo avanza però anche su un’altra pista particolarmente importante. Si tratta di Hernani, centrocampista brasiliano del Monza che resta uno dei nomi in cima alla lista degli uomini mercato rosanero. La trattativa viene definita ben avviata nonostante la concorrenza del Modena. (Nella serata di ieri Gianluca Di Marzio ha inoltre riportato un’importante accelerazione del Palermo nella corsa al giocatore, con i rosanero che avrebbero compiuto uno scatto significativo verso la chiusura dell’operazione.) Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il brasiliano continua a rappresentare una delle priorità per il rafforzamento della linea mediana.

Resta infine sullo sfondo la pista che conduce ad Alessandro Romano. Il giovane centrocampista classe 2006 della Roma continua a essere monitorato con grande attenzione dal Palermo, che vede nel giocatore un investimento di prospettiva oltre che una possibile risorsa per il presente. Come conclude Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il talento giallorosso rimane stabilmente tra gli obiettivi seguiti dalla dirigenza.