Di Marzio: “Palermo vicino a Hernani: accelerata decisiva per il centrocampista del Monza”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
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Il Palermo accelera sul mercato e si avvicina a uno degli obiettivi principali per il centrocampo. Il club rosanero avrebbe infatti compiuto passi significativi nella trattativa per Hernani, centrocampista di proprietà del Monza e profilo particolarmente apprezzato dalla dirigenza siciliana.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Palermo avrebbe effettuato uno scatto importante nella corsa al giocatore, avvicinandosi sensibilmente alla chiusura dell’operazione. Un’accelerazione che potrebbe risultare determinante per superare la concorrenza e portare il brasiliano alla corte di Filippo Inzaghi.


Come evidenzia ancora Gianluca Di Marzio, sulle tracce di Hernani si era mosso anche il Modena, interessato al centrocampista dopo le ottime prestazioni offerte nell’ultima stagione. Tuttavia, il club rosanero avrebbe guadagnato terreno nelle ultime ore, mettendosi in una posizione favorevole per il buon esito dell’affare.

Il classe 1994 è stato uno dei protagonisti dell’ultimo campionato di Serie B. Secondo Gianluca Di Marzio, Hernani ha realizzato cinque reti in diciotto presenze, confermando le proprie qualità sia in fase di costruzione sia negli inserimenti offensivi. Caratteristiche che lo rendono un elemento ideale per aumentare esperienza, personalità e qualità nella mediana del Palermo.

L’operazione non è ancora definita nei dettagli, ma i segnali che arrivano dal mercato sono positivi. Come sottolinea Gianluca Di Marzio, il Palermo continua a spingere per chiudere l’accordo e regalare a Inzaghi uno dei rinforzi più attesi per il centrocampo in vista della prossima stagione.

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