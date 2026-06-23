Palermo-Romano, pressing rosanero: il centrocampista ha già aperto al trasferimento

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Il Palermo continua a muoversi con decisione sul mercato dei giovani talenti e nelle ultime ore avrebbe intensificato i contatti per Alessandro Romano, centrocampista di proprietà della Roma reduce dall’esperienza allo Spezia. Il profilo del classe 2006 è considerato uno dei più interessanti della categoria e la società rosanero sarebbe pronta a investire in maniera importante sul suo futuro.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il Palermo sta spingendo con forza per assicurarsi il centrocampista che nella seconda parte della scorsa stagione ha collezionato 19 presenze con la maglia dello Spezia, mettendosi in evidenza come uno dei giovani più promettenti del campionato cadetto.


Come evidenzia ancora TuttoMercatoWeb.com, l’operazione sarebbe impostata a titolo definitivo. Restano da definire alcuni aspetti della formula, con l’ipotesi di un prestito con obbligo di riscatto oppure di una cessione immediata che potrebbe aggirarsi intorno ai sette milioni di euro. La Roma, dal canto suo, starebbe valutando l’inserimento di una clausola di riacquisto valida per almeno due stagioni, con una valorizzazione complessiva che potrebbe raggiungere i dieci milioni di euro.

Un elemento che potrebbe favorire l’operazione riguarda la volontà del giocatore. Secondo TuttoMercatoWeb.com, Romano avrebbe già dato il proprio gradimento a un trasferimento in Sicilia, vedendo nel Palermo una destinazione ideale per proseguire il proprio percorso di crescita in una squadra costruita per puntare ai vertici della Serie B.

Sul centrocampista non manca la concorrenza. Come sottolinea TuttoMercatoWeb.com, anche il Cagliari segue con attenzione la situazione, pur senza aver ancora formulato una proposta concreta. Nelle ultime ore sarebbe emerso inoltre un sondaggio del Bologna, che tuttavia sarebbe orientato verso profili con maggiore esperienza. Al momento, dunque, il Palermo sembra essere il club che ha mosso i passi più concreti per arrivare al giovane talento giallorosso.

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