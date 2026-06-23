Esclusiva, l’Ascoli guarda in casa Palermo
La neopromossa Ascoli potrebbe pescare in casa Palermo per rafforzare l’organico in vista della prossima stagione. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com, ci sarebbe stato un primo contatto tra i dirigenti del club marchigiano e quelli rosanero per l’attaccante Giacomo Corona.
La giovane punta palermitana difficilmente verrà confermata e potrebbe rappresentare il profilo ideale per la formazione guidata da Francesco Tomei. Su Corona si registra anche l’interesse di Entella, Avellino, Südtirol e Cesena, oltre a quello della Salernitana.