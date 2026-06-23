Esclusiva, l’Ascoli guarda in casa Palermo

Giorgio Elia Giugno 23, 2026
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La neopromossa Ascoli potrebbe pescare in casa Palermo per rafforzare l’organico in vista della prossima stagione. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com, ci sarebbe stato un primo contatto tra i dirigenti del club marchigiano e quelli rosanero per l’attaccante Giacomo Corona.

La giovane punta palermitana difficilmente verrà confermata e potrebbe rappresentare il profilo ideale per la formazione guidata da Francesco Tomei. Su Corona si registra anche l’interesse di Entella, Avellino, Südtirol e Cesena, oltre a quello della Salernitana.


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