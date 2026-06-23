Corriere dello Sport: “Palermo, subito Luvumbo”

Il Palermo entra nella fase più calda del mercato estivo e prepara le prime mosse concrete per rinforzare la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, mentre si avvicina la fumata bianca per il rinnovo di Jesse Joronen, la dirigenza rosanero ha già individuato le priorità sulle quali concentrare gli sforzi nelle prossime settimane.

Secondo quanto evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, l’accordo per il prolungamento del contratto del portiere finlandese sarebbe ormai definito: rinnovo annuale con opzione per una seconda stagione. Parallelamente, il club sta lavorando per rinforzare il reparto offensivo e il centrocampo, considerato uno dei settori che necessitano maggiormente di nuovi innesti.





Al centro delle attenzioni c’è soprattutto Zito Luvumbo, esterno offensivo di proprietà del Cagliari e profilo ritenuto perfettamente compatibile con le idee tattiche di Inzaghi. Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il nazionale angolano possiede caratteristiche particolarmente apprezzate dalla società: velocità, capacità di saltare l’uomo e imprevedibilità negli ultimi metri. Qualità che potrebbero rivelarsi determinanti nel 4-2-3-1 che il tecnico rosanero sembra intenzionato ad adottare come sistema di riferimento.

La concorrenza non manca. Il Maiorca, dove Luvumbo ha giocato in prestito nella seconda parte della scorsa stagione, vorrebbe riportarlo in Spagna. Tuttavia il Palermo, riferisce ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, avrebbe intensificato il pressing sul calciatore e al momento appare in posizione favorevole nella corsa all’attaccante angolano.

Resta da trovare l’intesa definitiva con il Cagliari sulla formula dell’operazione. Il club sardo valuta il cartellino del giocatore tra i tre e i quattro milioni di euro, mentre la dirigenza rosanero continua a lavorare per individuare la soluzione più adatta. Nel frattempo, conclude Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, proseguono le valutazioni anche sul centrocampo, reparto destinato a essere profondamente ritoccato considerando le possibili partenze di Gomes, Blin e il mancato riscatto di Giovane.