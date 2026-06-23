Corriere dello Sport: “Palermo, Estevez in crescita. Hernani resta nel mirino, c’è anche Romano”

Il Palermo continua a lavorare per rinforzare il centrocampo, uno dei reparti destinati a subire i maggiori interventi nel corso della sessione estiva di mercato. Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la dirigenza rosanero è impegnata nell’individuare profili in grado di ampliare le soluzioni a disposizione di Filippo Inzaghi e aumentare il tasso tecnico della linea mediana.

Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, salgono le quotazioni di Nahuel Estevez, centrocampista argentino in scadenza di contratto con il Parma. Sul giocatore si registra anche l’interesse di Racing ed Estudiantes, ma il Palermo continua a spingere offrendo un contratto biennale. La riduzione della distanza economica tra domanda e offerta potrebbe favorire un’accelerazione della trattativa nelle prossime settimane.





Resta assolutamente valida anche la pista che porta a Hernani. Il centrocampista brasiliano classe 1993 continua a essere uno dei nomi più apprezzati dagli uomini mercato rosanero e il Monza non lo considera incedibile. Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo segue con attenzione l’evoluzione della situazione. (Nella serata di ieri sono inoltre arrivati importanti aggiornamenti da Gianluca Di Marzio, secondo cui il Palermo avrebbe compiuto uno scatto significativo nella trattativa, avvicinandosi sensibilmente al giocatore e guadagnando terreno sulla concorrenza.)

Tra gli obiettivi per il presente e per il futuro figura sempre Alessandro Romano. Il centrocampista ventenne è rientrato alla Roma dopo l’esperienza allo Spezia e continua a essere considerato un profilo di assoluto interesse. Come evidenzia ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, per battere la concorrenza del Bologna e avvicinarsi alle richieste del club giallorosso servirà un investimento importante, con una valutazione che oscilla tra i sei e gli otto milioni di euro.

Sul fronte della preparazione estiva arrivano invece novità riguardo alle amichevoli. Attraverso i propri canali ufficiali, l’Iraklis di Walter Mazzarri ha annunciato il test contro il Palermo in programma il 29 luglio. Come conclude Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la sfida si giocherà negli ultimi giorni del ritiro in Val Gardena e rappresenterà uno degli appuntamenti più interessanti della preparazione estiva della squadra di Inzaghi.