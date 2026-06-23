Corriere dello Sport: “Serie B, panchine in fermento e mercato in movimento: Juve Stabia, Samp e Catanzaro protagoniste”

La Serie B entra nella fase più intensa della programmazione estiva tra nuovi allenatori, direttori sportivi e trattative di mercato destinate a ridisegnare gli organici in vista della stagione 2026/27. Il quadro delineato dal Corriere dello Sport racconta un campionato già in pieno fermento, con numerose società impegnate a definire le figure chiave del proprio progetto tecnico.

In casa Juve Stabia si avvicina il momento delle decisioni. Il club campano è pronto ad affidare il ruolo di direttore sportivo a Stefano Stefanelli, dirigente reduce dall’esperienza all’Empoli e destinato a lavorare in stretta sinergia con Enzo De Vito, responsabile dell’area tecnica. Per la panchina, invece, il nome sempre più vicino è quello di Pietro De Giorgio, reduce dall’ottimo lavoro svolto al Potenza e ormai considerato il favorito per raccogliere l’eredità lasciata da Abate.





Proprio De Giorgio resta però anche il principale candidato per la guida dell’Empoli, impegnato nella ricerca del successore di Fabio Caserta. Il tecnico calabrese continua a essere il profilo preferito dalla dirigenza toscana, anche se restano vive le alternative rappresentate da Matteo Andreoletti e Federico Coppitelli.

Movimenti importanti anche sul fronte mercato. L’Avellino continua a investire sui giovani e segue con attenzione il centrocampista del Cesena Primavera Davide Zamagni, uno dei talenti più interessanti del settore giovanile romagnolo. Il club irpino insiste inoltre per il difensore della Fiorentina Eddy Kouadio, protagonista dell’ultima stagione con la Primavera viola, mentre il direttore sportivo Aiello lavora per arrivare al portiere Tommaso Martinelli, reduce dall’esperienza alla Sampdoria.

Particolarmente attivo anche il Benevento, che si prepara a ufficializzare l’arrivo di Emanuele Schimmenti, esterno destro in scadenza con il Potenza. Per il club sannita si tratta di un obiettivo già inseguito nella scorsa finestra invernale. Parallelamente proseguono i contatti con l’Atalanta per riportare in giallorosso Andrea Ceresoli, mentre tra i nomi monitorati figura anche il giovane difensore del Pineto Niccolò Postiglione.

In casa Catanzaro prosegue il lavoro del direttore sportivo Ciro Polito in vista dell’imminente avvio dell’era Marco Turati. Il nuovo progetto tecnico dovrebbe puntare su una rosa più giovane, mantenendo però uno zoccolo duro formato da elementi come Antonini, Petriccione, Pontisso e Iemmello. Sul mercato i giallorossi seguono il difensore della Casertana Jonas Heinz e lavorano con il Como per ottenere il rinnovo del prestito di Fellipe Jack.

Sul fronte delle uscite, il Palermo continua a monitorare con attenzione la situazione di Tommaso Cassandro, rientrato al Como dopo il prestito in Calabria e considerato uno dei profili graditi alla dirigenza rosanero.

La situazione più delicata riguarda però la Sampdoria, ormai vicinissima a definire l’accordo con Bernardo Corradi. L’ex attaccante di Lazio, Parma e Inter è pronto a diventare il nuovo allenatore blucerchiato dopo l’esperienza nello staff di Massimiliano Allegri al Milan. Si tratta della sua prima esperienza da tecnico principale in un club professionistico. La scelta della società ligure non convince però parte della tifoseria, che ha organizzato una manifestazione di protesta contro la dirigenza a Bogliasco.

Anche il Modena continua a muoversi con decisione. Il direttore sportivo Bonato segue il difensore della Reggiana Simone Bonetti, valutato circa un milione di euro, e mantiene vivi i contatti con la Fiorentina per Eddy Kouadio e Jonas Harder, due profili già conosciuti da Galloppa durante l’esperienza nel settore giovanile viola. Sul mercato internazionale restano invece monitorati l’attaccante Yanis Rafii dell’Amiens e il difensore Elie N’Gatta del Sochaux.

Capitolo allenatori anche a Cesena, dove la proprietà americana e il direttore sportivo Andrea Mancini stanno valutando la candidatura di Alessandro Diamanti. L’ex fantasista azzurro, reduce dall’esperienza alla guida del Melbourne City Youth, rappresenta una soluzione che unisce competenze tecniche e padronanza della lingua inglese, requisito ritenuto importante dalla proprietà. Restano invece sullo sfondo le candidature di Guido Pagliuca e di altri profili valutati nelle ultime settimane.

Tra le altre operazioni della giornata, il Mantova ha definito l’arrivo in prestito dal Bologna del difensore montenegrino Bodin Tomasevic, mentre l’Arezzo prova a ottenere dal Sassuolo il centrocampista Kevin Leone, reduce dall’esperienza alla Casertana. La Carrarese continua invece a sognare il colpo Massimo Coda, destinato a lasciare la Sampdoria a parametro zero al termine del mese.

Una Serie B che si prepara dunque a vivere settimane decisive, tra nuovi assetti societari, panchine da assegnare e trattative sempre più calde.