Corriere dello Sport: “Como scatenato, Kaiki e Milla pronti a vestire il biancoblù. Venezia vicino a Bella-Kotchap”

Il Como continua a essere una delle società più attive di questa fase di mercato e si prepara a mettere a segno nuovi colpi per consolidare una rosa sempre più competitiva. Come racconta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il club lariano ha ormai definito l’operazione che porterà in Italia il brasiliano Kaiki, esterno classe 2003 proveniente dal Cruzeiro.

Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, l’accordo tra il giocatore e il Como era stato raggiunto già durante la scorsa sessione invernale, mentre nelle ultime settimane è arrivata anche l’intesa definitiva tra le due società. L’operazione si chiuderà sulla base di 12 milioni di euro più 2 milioni di bonus, con visite mediche e firme attese nei prossimi giorni.





Ma il Como non si ferma qui. Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport evidenzia infatti come il club lombardo abbia raggiunto anche un accordo con il Getafe per l’acquisto di Luis Milla. Il centrocampista spagnolo arriverà per circa 5 milioni di euro e rappresenta il profilo individuato da Cesc Fabregas per sostituire l’esperienza e la qualità lasciate in eredità da Sergi Roberto.

In settimana è inoltre previsto un incontro importante con il Real Madrid per discutere della situazione di Nico Paz. Come sottolinea Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il direttore sportivo Charlie Ludi volerà in Spagna per confrontarsi con il club madrileno e definire i prossimi passaggi relativi al talento argentino.

Molto attivo anche il Venezia, che continua a lavorare per rinforzare il reparto arretrato. Il direttore sportivo Filippo Antonelli, pur impegnato a Roma per l’assemblea elettiva federale, ha proseguito i contatti per portare in laguna Armel Bella-Kotchap. Secondo il Corriere dello Sport, la trattativa è in fase avanzata e cresce l’ottimismo per una chiusura positiva dell’operazione, valutata attorno ai 10 milioni di euro.

Sempre in casa Venezia, riferisce Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, è stato raggiunto anche l’accordo per Thierry Correia, altro rinforzo destinato a potenziare la rosa a disposizione del club veneto.

L’Atalanta continua invece a dialogare con il Nottingham Forest per riportare in Italia Nicolò Savona. Il terzino ex Juventus avrebbe già manifestato il proprio gradimento per il trasferimento e attende sviluppi tra i club.

Sul fronte Lecce, il mercato potrebbe presto entrare nel vivo anche sul versante delle uscite. Come spiega Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, oltre al difensore Tiago Gabriel, anche Lameck Banda è destinato a ricevere offerte importanti. L’esterno offensivo è stato seguito da diversi osservatori stranieri durante l’ultima stagione e il club salentino si prepara a valutare eventuali proposte.

Attenzione anche alla situazione di Giovanni Daffara, portiere che resta uno dei profili più seguiti sul mercato. Il Corriere dello Sport evidenzia come il Parma continui a essere in vantaggio nella corsa all’estremo difensore, anche se l’operazione resta subordinata a una possibile cessione di Zion Suzuki. Sul giocatore restano vigili anche altri club di Serie A, tra cui il Cagliari.

In Emilia si muove pure il Sassuolo, alla ricerca di rinforzi per il centrocampo. Secondo Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, i neroverdi hanno messo nel mirino Maurits Kjaergaard, centrocampista danese seguito anche da Genoa e Udinese. L’infortunio di Ismael Koné e la probabile partenza di Kristian Thorstvedt rendono infatti necessario un intervento nella zona nevralgica del campo.

Infine, il Corriere dello Sport segnala una nuova avventura professionale per Stefano Sensi. L’ex centrocampista della Nazionale lascia l’Anorthosis e si trasferisce in Bulgaria, dove vestirà la maglia del CSKA Sofia.