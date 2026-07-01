Avellino, interesse della Salernitana per Cagnano

Dopo aver concentrato i primi sforzi sul mercato in entrata, l’Avellino è pronto a lavorare anche sul fronte delle uscite. La dirigenza biancoverde sta infatti valutando la posizione di alcuni elementi della rosa e tra questi c’è anche Andrea Cagnano.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il terzino sinistro sarebbe finito nel mirino della Salernitana, che starebbe monitorando la situazione in vista di un possibile affondo nelle prossime settimane. Il difensore è legato all’Avellino da un contratto valido fino al 2027, ma il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Campania.





Rientrato dal prestito al Pescara, Cagnano è ora a disposizione del club biancoverde. Nella prima parte della scorsa stagione aveva trovato poco spazio con l’Avellino, totalizzando otto presenze, prima del trasferimento in Abruzzo durante il mercato invernale.

Con la maglia del Pescara, invece, il classe 1998 ha ritrovato continuità, collezionando 12 presenze e mettendo a referto anche un gol e un assist. Terminato il prestito, il giocatore è tornato alla base, ma la sua permanenza resta tutta da valutare.