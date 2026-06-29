Juve Stabia, termina il prestito di Cacciamani: il centrocampista torna al Torino

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (19) cacciamani johnsen

La Juve Stabia ha ufficializzato la conclusione del prestito di Alessio Cacciamani, che dal 30 giugno farà ritorno al Torino. Il centrocampista lascia il club campano dopo una stagione da protagonista, nella quale ha offerto un contributo importante sia in campionato che nei playoff.

Nel corso della Serie B 2025/26, Cacciamani ha collezionato 33 presenze, realizzando 2 gol e 4 assist in 2.331 minuti di gioco. Ai playoff ha disputato tre gare, servendo altri due assist e confermando il proprio peso nella squadra gialloblù. Nel suo bilancio stagionale anche una presenza in Coppa Italia.

Attraverso una nota ufficiale, la Juve Stabia ha salutato il centrocampista, ringraziandolo “per la professionalità, l’impegno e l’attaccamento ai colori gialloblù”, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e professionali per il prosieguo della carriera. Ora per Cacciamani si riaprono le porte del Torino, che valuterà il suo futuro in vista della prossima stagione.


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