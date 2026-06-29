Pisa, UFFICIALE: ceduto Alexander Lind al Nordsjælland

Il Pisa ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Alexander Lind al Football Club Nordsjælland, formazione danese. La società nerazzurra ha annunciato l’operazione attraverso una nota ufficiale, salutando l’attaccante e ringraziandolo per il contributo dato durante la sua esperienza in Toscana.

“Ad Alexander rivolgiamo il ringraziamento per i traguardi raggiunti insieme e i nostri migliori auspici per il prosieguo della carriera”, si legge nel comunicato del club.

La cessione di Lind rientra nel processo di rinnovamento avviato dal Pisa dopo la retrocessione in Serie B. La società punta a costruire una squadra competitiva per tornare subito protagonista, affidando la guida tecnica a Paolo Bianco e ripartendo da certezze come il capitano Antonio Caracciolo, fresco di rinnovo contrattuale.



