Corriere dello Sport: “Bari, rivoluzione Marino. In Serie C continua il valzer delle panchine”

Il Bari è pronto a voltare pagina. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club biancorosso è ormai vicino all’ingresso ufficiale di Pierpaolo Marino, figura individuata dalla proprietà per guidare la ricostruzione tecnica e organizzativa della società. Il Corriere dello Sport sottolinea come la scelta dell’esperto dirigente rappresenti una svolta netta rispetto al recente passato, con l’obiettivo dichiarato di riportare immediatamente il Bari nelle posizioni di vertice.

L’arrivo di Marino, come evidenzia il Corriere dello Sport, sarà accompagnato dalla definizione del nuovo assetto tecnico e dalla programmazione della stagione, compreso il ritiro estivo di Roccaraso. La sensazione è che la società voglia accelerare i tempi per costruire una squadra competitiva e ambiziosa.





Sul mercato offensivo prende forma una doppia operazione di grande impatto. Secondo il Corriere dello Sport, il Bari starebbe lavorando per portare in biancorosso Massimo Coda, svincolato dopo l’esperienza alla Sampdoria, e Giuseppe Ambrosino, attaccante di proprietà del Napoli. Due profili differenti ma complementari, destinati a rappresentare il simbolo della nuova era biancorossa.

Il Corriere dello Sport evidenzia inoltre come la società abbia fissato obiettivi molto chiari: costruire una rosa in grado di lottare immediatamente per la promozione. La piazza attende risposte concrete e l’arrivo di Marino viene considerato il primo tassello di un progetto che punta a cancellare le delusioni delle ultime stagioni.

Passando alla Serie C, il Corriere dello Sport racconta una situazione in continua evoluzione sul fronte delle panchine. A Potenza il direttore sportivo Giuseppe Di Bari è pronto a scegliere il nuovo allenatore. In pole ci sono Ivan Tisci, reduce da due ottime stagioni al Pineto, e Vinicio Espinal, protagonista di un percorso positivo con la Giana Erminio.

Secondo il Corriere dello Sport, anche il Catania continua a valutare diversi profili per la successione in panchina. Tra i nomi più accreditati figurano Emilio Longo del Crotone e Giorgio Gorgone, reduce dall’esperienza al Pescara.

Il Cerignola, invece, sarebbe orientato verso Raimondo Catalano, fresco di promozione in Serie C con il Savoia. Il Corriere dello Sport segnala inoltre come la Casertana stia monitorando con attenzione Prosperi, Zauri e Zauli per la guida tecnica della prossima stagione.

Alla Cavese si avvicina Cristiano Masitto, mentre il Campobasso presenterà ufficialmente Devis Mangia. Sempre secondo il Corriere dello Sport, il Sorrento è pronto ad affidarsi nuovamente a Vincenzo Maiuri, che firmerà un contratto biennale per inaugurare la sua terza esperienza alla guida dei rossoneri.

Importanti novità anche ad Altamura. Il Corriere dello Sport riferisce che Ledian Memushaj guiderà la formazione pugliese, mentre sul mercato sono già stati definiti gli accordi con Perucchini, Ovalle Santos e Gudelevicius. Resta inoltre aperta la trattativa per l’acquisizione a titolo definitivo del difensore Falasca.

Molto attivo anche il Barletta. Come evidenzia il Corriere dello Sport, il club ha già raggiunto l’intesa con Brignola e Ongaro e continua a lavorare su diversi profili per rinforzare tutti i reparti. Tra gli obiettivi figurano Marini, Ferrante, Vona, Delcarro, Vallocchia e Volpe.

Infine il Corriere dello Sport segnala che la Scafatese ha rinnovato il contratto del centrocampista Acquadro, mentre il Gubbio lavora per riportare in rossoblù il portiere Bagnolini dal Bologna e il difensore Baroncelli dalla Fiorentina.