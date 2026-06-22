Corriere dello Sport: “Lecce, attacco nel mirino. Cagliari e Genoa protagonisti del mercato”

Il Lecce continua a lavorare per consegnare a Eusebio Di Francesco una squadra competitiva e maggiormente attrezzata sotto il profilo offensivo. Come evidenzia il Corriere dello Sport, il direttore sportivo Stefano Trinchera è costantemente in contatto con il tecnico giallorosso per individuare profili in grado di garantire qualità immediata e prospettiva futura. Il Corriere dello Sport sottolinea come il mercato salentino sarà improntato alla continuità tecnica, nel segno del progetto condiviso con l’allenatore recentemente legatosi al club fino al 2028.

Sul fronte delle uscite, il Corriere dello Sport riferisce che Tiago Gabriel continua ad attirare l’interesse di diversi club della Premier League. Il difensore portoghese viene valutato circa 25 milioni di euro, mentre anche Banda potrebbe lasciare il Salento dopo aver manifestato la volontà di valutare nuove opportunità professionali.





Per quanto riguarda gli innesti offensivi, il Corriere dello Sport riporta con forza il nome di Walid Cheddira. L’attaccante di proprietà del Napoli non verrà riscattato alle attuali condizioni economiche, ma il Lecce potrebbe tornare alla carica più avanti per un nuovo prestito, considerando il positivo rapporto instaurato tra il giocatore e l’ambiente giallorosso.

Il Parma continua invece a monitorare Jacopo Fazzini. Secondo il Corriere dello Sport, il club emiliano resta interessato al centrocampista che la Fiorentina è pronta a cedere durante questa sessione estiva, mentre prosegue il percorso che dovrebbe portare alla conferma di Strefezza.

Molto attivo anche il Genoa. Il Corriere dello Sport racconta di numerosi contatti avviati dalla dirigenza rossoblù nelle ultime settimane. Tra i profili seguiti figurano il centrocampista Meichtry e l’esterno Stroud, mentre resta viva l’attenzione per Traoré. Il Corriere dello Sport segnala inoltre che il fantasista danese Kjærgaard piace anche all’Udinese, che dovrà fronteggiare la concorrenza ligure per assicurarsi il talento del Salisburgo.

Sempre in casa Udinese, il Corriere dello Sport anticipa un incontro imminente con l’entourage di Nicolò Zaniolo per discutere il rinnovo contrattuale dell’attaccante bianconero.

Tra le operazioni di livello internazionale spicca quella che riguarda Sandro Tonali. Secondo il Corriere dello Sport, il Tottenham è pronto a formulare un nuovo assalto al Newcastle dopo che l’offerta da 75 milioni di euro è stata respinta. Gli Spurs confidano di chiudere l’operazione attorno agli 80 milioni, forti della volontà del centrocampista di approdare alla corte di Roberto De Zerbi.

Il Corriere dello Sport dedica spazio anche al futuro di Francesco Acerbi. Il difensore, dopo la conclusione dell’esperienza con l’Inter, è finito nel mirino di Genoa, Monza e di alcuni club del campionato saudita. Intanto il Monza continua a lavorare per formalizzare l’arrivo di Ivan Juric in panchina.

Sul fronte Cagliari, il Corriere dello Sport evidenzia come la trattativa che potrebbe portare Gaetano all’Atalanta sia ormai entrata nella fase decisiva. Esiste ancora una differenza tra domanda e offerta, ma gli ottimi rapporti tra le due società fanno pensare a una possibile fumata bianca nelle prossime settimane.

Per sostituire Gaetano, il Corriere dello Sport segnala l’interesse rossoblù per Asllani, centrocampista di proprietà dell’Inter attualmente al Besiktas. Un’operazione affascinante ma economicamente impegnativa per il club sardo.

In attacco resta complessa la pista che conduce a Broja. Come riferisce il Corriere dello Sport, l’elevato ingaggio dell’attaccante albanese e le richieste del Burnley rendono difficile la trattativa, salvo l’apertura degli inglesi a una formula con prestito e diritto di riscatto.

Più concreta appare invece la possibilità di trattenere Belotti. Il Corriere dello Sport racconta come il centravanti stia già lavorando per ritrovare la migliore condizione fisica dopo il grave infortunio al ginocchio e speri di ottenere la conferma da parte della società rossoblù.

Tra gli altri nomi monitorati dal Cagliari c’è anche Kofler del Südtirol. Il direttore sportivo altoatesino Lovisa ha però ribadito pubblicamente che il difensore rappresenta un patrimonio importante del club e che non esiste alcuna necessità di cederlo.

Infine, secondo i dati riportati dal Corriere dello Sport, Caprile è uno dei calciatori rossoblù che ha maggiormente incrementato il proprio valore di mercato nell’ultima stagione, passando da una valutazione di nove milioni a circa quindici milioni di euro.