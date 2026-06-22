Corriere dello Sport: “Serie B, portieri, panchine e mercato: tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
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Il mercato di Serie B entra nel vivo e, come evidenzia il Corriere dello Sport, sono numerose le società impegnate nella costruzione delle rose in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Mantova ha abbandonato la pista che conduceva al portiere greco Pseftis e si è avvicinato a Gemello, estremo difensore reduce dall’esperienza al Perugia. Sempre secondo il Corriere dello Sport, il club virgiliano segue con interesse anche Vesentini e Chinetti per rinforzare rispettivamente centrocampo e attacco.

Il Corriere dello Sport sottolinea inoltre come il Padova continui a lavorare sugli esterni, mantenendo vivi i contatti per Zanon e Dorval, mentre la Carrarese è ormai vicina all’ingaggio del giovane centrocampista Khafi dal Paris Saint-Germain.


Sul fronte allenatori, il Cesena prosegue le proprie valutazioni. Il Corriere dello Sport riferisce che il direttore sportivo Andrea Mancini sta esaminando diversi profili, tra cui Troise ed Evani, per individuare la guida tecnica della prossima stagione.

In casa Südtirol, l’arrivo imminente di Possanzini in panchina orienta le strategie di mercato. Come riporta il Corriere dello Sport, il club altoatesino guarda in casa Mantova per il ruolo di portiere, con Andrenacci e Festa tra i candidati principali. Sul fronte offensivo, Mensah è uno dei nomi più richiesti del momento, con numerosi club tra Serie B e Serie C interessati al capitano biancorosso.

L’Avellino continua a muoversi con decisione. Secondo il Corriere dello Sport, sono ormai vicine alla definizione le operazioni che porteranno in Irpinia Faticanti, Pecorino e il finlandese Pyyhtiä, elementi individuati per innalzare il livello qualitativo della rosa biancoverde.

Anche il Modena è particolarmente attivo. Il Corriere dello Sport evidenzia come il primo colpo dell’estate sia rappresentato dal difensore Ronco, pronto a firmare un contratto triennale. I canarini mantengono inoltre ottimi rapporti con il Monopoli, situazione che potrebbe favorire ulteriori operazioni nelle prossime settimane.

Il direttore sportivo Bonato, come racconta il Corriere dello Sport, sta lavorando su più tavoli contemporaneamente. Per il centrocampo resta forte l’interesse per Harder della Fiorentina, mentre in attacco il grande obiettivo è Ambrosino del Napoli. Sulle corsie esterne vengono monitorati Azzi, Aurelio, Dorval e Giorgini.

Capitolo cessioni: il difensore Tonoli continua ad attirare l’attenzione di diversi club. Il Corriere dello Sport segnala come Palermo, Torino e Genoa abbiano manifestato interesse per il centrale, valutato dal Modena circa cinque milioni di euro. Il Genoa osserva inoltre con attenzione il giovane talento Wiafe.

A Catanzaro procede il percorso che porterà Marco Turati sulla panchina giallorossa. Secondo il Corriere dello Sport, i colloqui tra il tecnico, il ds Polito e il presidente Noto stanno proseguendo senza particolari ostacoli. Nel frattempo il mercato ruota attorno ai gioielli della rosa, con Liberali seguito da Juventus, Lazio, Bologna e Cagliari, mentre Favasuli piace a Sassuolo, Atalanta e Roma.

Sempre il Corriere dello Sport evidenzia come il Catanzaro difficilmente riuscirà a trattenere Cassandro, destinato a rientrare al Como, mentre verranno valutati attentamente i rientri dai prestiti di Arditi e Buso.

Per la Sampdoria prende sempre più quota il nome di Bernardo Corradi. Il Corriere dello Sport riferisce che l’ex commissario tecnico dell’Italia Under 20 sarebbe ormai in pole position per raccogliere l’eredità sulla panchina blucerchiata. Il primo rinforzo potrebbe essere il trequartista belga Verschaeren.

A Cesena continua il casting per la guida tecnica. Come riportato dal Corriere dello Sport, Ashley Cole appare ormai fuori dai giochi, mentre restano in corsa Magnanelli, Troise, Vecchi e De Giorgio. La dirigenza bianconera invita l’ambiente alla pazienza per una scelta considerata fondamentale per il futuro del club.

In casa Juve Stabia, il Corriere dello Sport racconta di una società pronta a ripartire dopo i cambiamenti dirigenziali. De Vito è il favorito per guidare l’area tecnica, mentre per la panchina salgono le quotazioni di D’Angelo e Mignani. Sul mercato sono in arrivo i riscatti di Giorgini, Carissoni e Ricciardi, mentre proseguono le trattative per i rinnovi di Pierobon, Maistro e Varnier.

Infine l’Empoli continua a lavorare sia sul fronte societario sia su quello tecnico. Il Corriere dello Sport indica De Giorgio come il principale candidato alla panchina azzurra, con Andreoletti che resta un’alternativa concreta. Per quanto riguarda la rosa, il club toscano sta valutando i numerosi rientri dai prestiti per costruire l’organico che affronterà il prossimo campionato di Serie B.

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