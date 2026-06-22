Corriere dello Sport: “Palermo, Estevez e Hernani per la mediana: resta viva la pista Luvumbo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
Luvumbo

Luvumbo fonte Lapresse - Ilovepalermocalcio.com

Il Palermo continua a lavorare su più tavoli per rinforzare una rosa che dovrà recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Serie B. Come riferisce Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la dirigenza rosanero sta valutando diversi profili di esperienza e qualità per aumentare il tasso tecnico dell’organico a disposizione di Inzaghi.

Per il centrocampo resta infatti concreta la candidatura di Hernani, centrocampista brasiliano classe 1993 di proprietà del Monza. Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sulle colonne del Corriere dello Sport, il profilo dell’ex Parma rappresenta una soluzione gradita per garantire esperienza, fisicità e leadership in mezzo al campo.


Parallelamente cresce anche l’interesse per Nahuel Estevez. Il centrocampista argentino, anch’egli trentenne, è in scadenza di contratto con il Parma e potrebbe rappresentare un’opportunità particolarmente interessante per il club siciliano. Come evidenzia ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la posizione contrattuale del giocatore potrebbe favorire eventuali sviluppi nelle prossime settimane.

Non si limita però alla mediana il lavoro del Palermo. Sul fronte offensivo resta infatti monitorata con grande attenzione la situazione di Zito Luvumbo, esterno offensivo del Cagliari. Il talento angolano continua a essere uno dei profili più apprezzati dalla dirigenza rosanero e, come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il club sta cercando di creare le condizioni ideali per poter affondare il colpo.

Luvumbo rappresenterebbe un innesto di grande spessore per il reparto avanzato grazie alle sue qualità nell’uno contro uno, alla velocità e alla capacità di creare superiorità numerica. Per questo motivo, conclude Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo mantiene alta l’attenzione sul giocatore del Cagliari in attesa che possano maturare i presupposti necessari per avviare una trattativa concreta.

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