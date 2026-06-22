Corriere dello Sport: “Palermo, giovani di prospettiva nel mirino: Osti guarda ai vivai delle big”

Il Palermo continua a muoversi sul mercato seguendo una linea ben precisa: individuare giovani di talento già pronti ad affrontare il calcio professionistico. Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il direttore sportivo Osti sta monitorando con particolare attenzione i settori giovanili e le seconde squadre dei principali club di Serie A alla ricerca di profili in grado di aumentare il livello qualitativo della rosa a disposizione di Inzaghi.

Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sulle pagine del Corriere dello Sport, una delle zone del campo maggiormente osservate in questa fase iniziale della campagna acquisti è la corsia mancina. Tra i nomi seguiti dal club rosanero figura Matteo Cocchi, esterno sinistro classe 2007 dell’Inter Under 23. Il giovane laterale, che ha già avuto modo di assaggiare il calcio dei grandi con le prime presenze tra Champions League e Serie A, è legato ai nerazzurri da un contratto fino al 2030 ed è seguito anche dall’Avellino.





Come sottolinea ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo sta osservando con attenzione anche altri contesti particolarmente ricchi di talenti, come Atalanta Under 23, Juventus Next Gen, la Primavera della Roma e quella della Fiorentina campione d’Italia. L’obiettivo della società targata City Football Group è inserire nell’organico elementi giovani ma già dotati di esperienza e personalità.

Tra i profili maggiormente graditi agli uomini mercato rosanero c’è anche Stefano Di Mario della Virtus Entella. Il laterale classe 2004 ha attirato l’interesse di diverse società di Serie B e rappresenta perfettamente l’identikit ricercato dal Palermo. Sempre Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport evidenzia inoltre l’attenzione dei rosanero per Alessandro Romano, centrocampista ventenne di proprietà della Roma reduce dall’esperienza in prestito allo Spezia.

L’analisi dei profili seguiti suggerisce inoltre una riflessione sul ruolo di vice Augello. Pur non rappresentando una priorità assoluta, il Palermo sta valutando possibili alternative per la fascia sinistra, considerando che Lund, rientrato dal prestito al Colonia, difficilmente resterà in rosanero. Come conclude Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, l’eventuale arrivo di un nuovo esterno mancino rappresenterebbe una novità rispetto alla scorsa stagione, quando il club preferì affidarsi alla versatilità degli elementi già presenti in rosa per coprire quel settore del campo.