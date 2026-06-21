Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il calcio al voto”

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Oggi il nuovo presidente Figc

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Prima pagina Tuttosport: “Kolo Irrompe Carnevali”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’Inter non si ferma”

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Prima pagina Tuttosport: “L’Inter tenta un colpo da Paz”

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Tuttosport: “Palermo, torna di moda Hernani. Inzaghi spinge per il brasiliano”

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Gazzetta dello Sport: “Papu Gomez: «A Padova non ho finito, voglio ancora sentire il profumo dell’erba»”

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