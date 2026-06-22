La Salernitana punta Corona: Faggiano chiede il giovane attaccante al Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
palermo catanzaro 3-2 (153) corona

La Salernitana guarda in casa Palermo per rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto riportato da SalernoToday, il direttore sportivo granata Daniele Faggiano avrebbe individuato in Giacomo Corona uno dei profili ideali per completare l’attacco in vista della prossima stagione.

Come evidenzia SalernoToday, il club campano avrebbe già avviato i contatti con il Palermo per verificare la disponibilità a cedere il centravanti classe 2004, figlio dell’ex attaccante Giorgio Corona. Adesso la società granata attende una risposta da parte dei rosanero per capire se esistano i margini per portare avanti l’operazione.


Nell’ultima stagione Corona ha collezionato 13 presenze in Serie B con la maglia del Palermo, accumulando però soltanto 154 minuti complessivi. Numeri che testimoniano il limitato spazio trovato dal giovane attaccante nella prima squadra siciliana. Come ricorda SalernoToday, il suo rendimento migliore resta quello della stagione precedente in Serie C con il Pontedera, dove riuscì a mettere a segno 11 reti complessive considerando anche i playoff.

Le sue caratteristiche fisiche e tecniche continuano comunque a suscitare interesse. Alto 195 centimetri, Corona rappresenta un centravanti strutturato, forte nel gioco aereo e capace di offrire un importante punto di riferimento offensivo. Per questo motivo, sottolinea ancora SalernoToday, la Salernitana lo considera un possibile complemento per il reparto avanzato, affiancandolo a profili già presenti come Lescano e Ferrari.

L’interesse dei granata conferma come il giovane attaccante continui a essere seguito con attenzione da diversi club. Secondo SalernoToday, le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà il futuro di Corona e se il Palermo deciderà di puntare ancora sul proprio giovane centravanti oppure di consentirgli una nuova esperienza per accumulare continuità e minutaggio.

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