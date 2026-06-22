Juve Stabia, Stefanelli verso il ruolo di ds. In panchina pronta la scelta De Giorgio

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
727314256_1601292728180486_2405133332455700588_n

La Juve Stabia si prepara a vivere una settimana cruciale per il proprio futuro. Dopo gli addii che hanno interessato l’area tecnica al termine della scorsa stagione, il club campano è ormai vicino a definire le figure che dovranno guidare il nuovo progetto sportivo in vista del prossimo campionato di Serie B.

Per quanto riguarda il ruolo di direttore sportivo, il nome in pole position è quello di Stefano Stefanelli. Il dirigente marchigiano, 46 anni, vanta un percorso consolidato nel calcio professionistico italiano. Dopo le prime esperienze alla Vis Pesaro e al Carpi, dove ha ricoperto sia il ruolo di direttore sportivo sia quello di direttore generale, Stefanelli ha maturato esperienze anche nel settore giovanile del Napoli, alla Pistoiese, al Cesena e al Pisa.


Nel suo curriculum figurano inoltre il lavoro nell’area scouting della Juventus durante la gestione di Cristiano Giuntoli e l’ultima stagione trascorsa all’Empoli. Alla Juve Stabia dovrebbe operare in stretta collaborazione con Enzo De Vito, individuato dalla nuova proprietà come responsabile dell’area tecnica.

Definita quasi completamente anche la questione relativa alla panchina. Salvo sorprese, sarà Pietro De Giorgio il nuovo allenatore delle Vespe. Il tecnico arriva da una stagione positiva alla guida del Potenza e rappresenta uno dei profili maggiormente apprezzati dalla dirigenza gialloblù.

De Giorgio era stato accostato alla Juve Stabia fin dalle prime settimane successive alla separazione con Ignazio Abate e, nelle ultime ore, il club sarebbe riuscito a superare la concorrenza di altre società interessate al tecnico.

La scelta finale sarebbe ricaduta proprio sull’ex allenatore del Potenza, considerato il profilo ideale per dare continuità al percorso di crescita intrapreso dalla squadra nelle ultime stagioni. Nella corsa alla panchina figurava anche Luca D’Angelo, altro nome valutato dalla società prima dell’accelerazione decisiva su De Giorgio.

Con la definizione delle figure dirigenziali e tecniche, la Juve Stabia potrà quindi concentrarsi sulla costruzione della rosa che dovrà affrontare il prossimo campionato, aprendo ufficialmente una nuova fase della gestione targata Alfredo Guerri.

Altre notizie

Palermo Entella 3-0 (55) Joronen

Palermo, Joronen resta in rosanero: trovato l’accordo per il rinnovo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
ROMANO

Il Messaggero: “Palermo e Bologna su Romano: la Roma chiede 8 milioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
tonoli

Il Resto del Carlino: “Tonoli, è asta. C’è il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
Screenshot 2026-06-22 090005

Tuttosport: “Palermo, torna di moda Hernani. Inzaghi spinge per il brasiliano”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
Screenshot 2026-06-22 083655

Gazzetta dello Sport: “Sampdoria, Corradi in pole per la panchina: il club accelera per il nuovo corso”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
palermo padova 1-0 (3) gomez belli Silva

Gazzetta dello Sport: “Papu Gomez: «A Padova non ho finito, voglio ancora sentire il profumo dell’erba»”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
Screenshot 2026-06-22 073730

Giornale di Sicilia: “Palermo, Luvumbo resta il sogno: Osti lavora anche sulle alternative”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
palermo empoli 3-2 (80) joronen

Giornale di Sicilia: “Palermo, mercato al decollo: Joronen vicino al sì, rinforzi in difesa e a centrocampo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
f31d1dad4b

Corriere dello Sport: “Lecce, attacco nel mirino. Cagliari e Genoa protagonisti del mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
3f50fecd79

Corriere dello Sport: “Bari, rivoluzione Marino. In Serie C continua il valzer delle panchine”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
eb18d48661

Corriere dello Sport: “Serie B, portieri, panchine e mercato: tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
Luvumbo

Corriere dello Sport: “Palermo, Estevez e Hernani per la mediana: resta viva la pista Luvumbo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026

Ultimissime

727314256_1601292728180486_2405133332455700588_n

Juve Stabia, Stefanelli verso il ruolo di ds. In panchina pronta la scelta De Giorgio

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
Screenshot 2026-06-22 152309

Calcio italiano, Malagò eletto presidente FIGC: al via una nuova era. Mancini verso il ritorno in azzurro

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
Palermo Entella 3-0 (55) Joronen

Palermo, Joronen resta in rosanero: trovato l’accordo per il rinnovo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
Screenshot 2026-06-22 135658

Palermo, relax in Brasile per Vasic: il centrocampista rosanero si gode le vacanze a Rio

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
ROMANO

Il Messaggero: “Palermo e Bologna su Romano: la Roma chiede 8 milioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026