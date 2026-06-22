Juve Stabia, Stefanelli verso il ruolo di ds. In panchina pronta la scelta De Giorgio

La Juve Stabia si prepara a vivere una settimana cruciale per il proprio futuro. Dopo gli addii che hanno interessato l’area tecnica al termine della scorsa stagione, il club campano è ormai vicino a definire le figure che dovranno guidare il nuovo progetto sportivo in vista del prossimo campionato di Serie B.

Per quanto riguarda il ruolo di direttore sportivo, il nome in pole position è quello di Stefano Stefanelli. Il dirigente marchigiano, 46 anni, vanta un percorso consolidato nel calcio professionistico italiano. Dopo le prime esperienze alla Vis Pesaro e al Carpi, dove ha ricoperto sia il ruolo di direttore sportivo sia quello di direttore generale, Stefanelli ha maturato esperienze anche nel settore giovanile del Napoli, alla Pistoiese, al Cesena e al Pisa.





Nel suo curriculum figurano inoltre il lavoro nell’area scouting della Juventus durante la gestione di Cristiano Giuntoli e l’ultima stagione trascorsa all’Empoli. Alla Juve Stabia dovrebbe operare in stretta collaborazione con Enzo De Vito, individuato dalla nuova proprietà come responsabile dell’area tecnica.

Definita quasi completamente anche la questione relativa alla panchina. Salvo sorprese, sarà Pietro De Giorgio il nuovo allenatore delle Vespe. Il tecnico arriva da una stagione positiva alla guida del Potenza e rappresenta uno dei profili maggiormente apprezzati dalla dirigenza gialloblù.

De Giorgio era stato accostato alla Juve Stabia fin dalle prime settimane successive alla separazione con Ignazio Abate e, nelle ultime ore, il club sarebbe riuscito a superare la concorrenza di altre società interessate al tecnico.

La scelta finale sarebbe ricaduta proprio sull’ex allenatore del Potenza, considerato il profilo ideale per dare continuità al percorso di crescita intrapreso dalla squadra nelle ultime stagioni. Nella corsa alla panchina figurava anche Luca D’Angelo, altro nome valutato dalla società prima dell’accelerazione decisiva su De Giorgio.

Con la definizione delle figure dirigenziali e tecniche, la Juve Stabia potrà quindi concentrarsi sulla costruzione della rosa che dovrà affrontare il prossimo campionato, aprendo ufficialmente una nuova fase della gestione targata Alfredo Guerri.