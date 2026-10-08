Mantova-Palermo, trasferta consentita ai tifosi rosanero ma con restrizionI

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
palermo mantova 2-2 (94) tifosi

Trasferta consentita, ma con precise limitazioni per i tifosi del Palermo in vista della sfida contro il Mantova, valida per la settima giornata del campionato di Serie B. La gara, in programma sabato 17 ottobre alle ore 17.15, è stata individuata dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (ONMS) tra gli incontri caratterizzati da profili di rischio, con la conseguente indicazione di adottare specifiche misure di sicurezza.

La presenza dei sostenitori rosanero non sarà dunque vietata, ma l’accesso allo stadio sarà regolato da alcune prescrizioni, soprattutto per chi risiede nella provincia di Palermo.


Mantova-Palermo, le restrizioni per i tifosi rosanero

Secondo le indicazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, i residenti nella provincia di Palermo potranno acquistare i biglietti esclusivamente per il settore ospiti e soltanto se in possesso della SiamoAquile Card, la tessera di fidelizzazione del Palermo FC.

Una misura finalizzata a disciplinare l’afflusso dei sostenitori rosanero in occasione di una partita considerata meritevole di particolare attenzione sotto il profilo della sicurezza.

Le indicazioni prevedono inoltre il potenziamento del servizio di stewarding e il rafforzamento dei controlli nelle fasi di prefiltraggio e filtraggio agli ingressi dell’impianto.

Biglietti Mantova-Palermo, si attendono le modalità della prevendita

Le prescrizioni indicate dall’ONMS dovranno essere recepite nell’ambito delle valutazioni del Gruppo Operativo Sicurezza (GOS), chiamato a definire gli aspetti organizzativi della partita.

Al momento restano quindi da conoscere le modalità definitive della vendita dei biglietti, comprese le date di apertura della prevendita, il numero di tagliandi disponibili e i prezzi del settore ospiti.

Ulteriori comunicazioni permetteranno ai sostenitori rosanero di conoscere nel dettaglio le condizioni per assistere alla sfida.

Palermo, seconda trasferta consecutiva con prescrizioni

Per la formazione di Filippo Inzaghi si avvicina dunque un’altra trasferta accompagnata da specifiche misure organizzative, dopo quella contro l’Empoli.

Anche in occasione della gara contro il Mantova, i tifosi del Palermo potranno seguire la squadra, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalle autorità competenti.

La trasferta non è vietata, ma per i residenti nella provincia di Palermo sarà necessario possedere la SiamoAquile Card e acquistare il biglietto nel settore ospiti. Per tutte le altre informazioni operative bisognerà attendere le comunicazioni definitive.

 

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