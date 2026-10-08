Empoli-Palermo, settore ospiti vicino al sold out: tifosi rosanero pronti a invadere il Castellani

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
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Il Palermo potrà contare su una grande spinta anche lontano dal Renzo Barbera. Il settore ospiti dello stadio Carlo Castellani, in vista della sfida contro l’Empoli, è vicino al sold out. Una risposta importante da parte della tifoseria rosanero, nonostante i tempi particolarmente ristretti concessi per l’acquisto dei biglietti e l’organizzazione della trasferta.

Sono 3.100 i posti messi a disposizione dei sostenitori del Palermo per la gara in programma sabato alle ore 15. La prevendita, partita soltanto giovedì mattina alle ore 10, si concluderà venerdì alle 19.


Una finestra temporale ridotta che, tuttavia, non sembra aver frenato l’entusiasmo dei tifosi rosanero, pronti a seguire la formazione di Filippo Inzaghi anche in Toscana.

Empoli-Palermo, entusiasmo rosanero nonostante i tempi ristretti

Il via libera all’apertura del settore ospiti era arrivato soltanto dopo le valutazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, costringendo molti sostenitori a organizzare la trasferta all’ultimo momento.

Nonostante le difficoltà logistiche, la risposta della tifoseria è stata significativa, con il settore riservato agli ospiti ormai prossimo al tutto esaurito.

Per i residenti a Palermo e nella sua provincia, l’acquisto dei tagliandi è subordinato al possesso della Fidelity Card, mentre i sostenitori residenti nelle altre province siciliane e nel resto d’Italia possono acquistare il biglietto anche senza tessera.

Inzaghi ritrova il sostegno dei tifosi anche in trasferta

La formazione rosanero si prepara a tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali con l’obiettivo di dare continuità all’ottimo avvio di campionato.

Al Castellani, Inzaghi potrà contare anche sul calore dei sostenitori palermitani, che si preparano a riempire il settore ospiti per accompagnare la squadra in un’altra sfida importante.

Il sold out non è ancora ufficiale, ma il settore ospiti è ormai vicino a esaurire i 3.100 posti disponibili. Un ulteriore segnale dell’entusiasmo che accompagna il Palermo in questo avvio di stagione.

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